Amb les dones iranianes, la vida i la llibertat, ara més que mai

La revolta en curs del poble iranià sotmès a una dictadura teocràtica islamista de caràcter genocida pot acabar amb l’enderrocament del règim si entra en fase de lluita armada, si una oart de l’aparell repressiu deserta i si els EUA i Israel intervenen militarment.
En cas d’arribar seria equiparable a la caiguda del mur de Berlin: un cop determinant per aturar el totalitarisme islamista i l’afebliment dels seus aliats Xina i Rússia. També el descrèdit rotund del progressisme occidental que se’n fa còmplice i oculta la naturalesa alliberadora de la insurrecció en marxa.
Ahir, a la plaça de Sant jaume de Barcelona només cinc centes persones van sortir a mostrar la seva solidaritat amb el poble iranià, una manifestació silenciada pels mitjans nostrats i a la qual no va comparèixer cap partit polític. Només he pogut trobar al digital jueu espanyol Enfoque Judío aqueixa ressenya: “Activistas judíos se suman a la concentración en Barcelona en apoyo a las mujeres y la libertad en Irán”.
La jurista iraniana exiliada als Estats Units Tahmineh Dehbozorgi escriu indignada el 4 de novembre del 2023 al digital Dissident Projet: “I’m a college student who escaped Iran. Liberal American colleges promote extremism and censor the truth“. I avui a Tribune Juive: “Les médias libéraux occidentaux ne veulent pas voir que le peuple iranien se rebelle contre l’islam lui-même”.
