Amb el MOSAD contra el MOSEN

Aqueix cap de setmana ha estat llarg de passar lloant la glòria de Santa Tecla, patrona dels tarragonins. Però una colla d’amics entranyables l’hem superat el millor que hem pogut a base d’àpats i plàcides sobretaules. En una d’aqueixes, un bon company m’ha recordat una broma que gastàvem fa anys quan ens creuàvem missatges enderiats pel conflicte Catalunya/Espanya i que jo havia oblidat. Fèiem broma, (proisraelians com som), transposant-la a la nostra dimensió, amb arguments hilarants, a la pugna soterrada entre el MOSAD (MOS n’Anem d’Aspanya Definitivament) i el MOSEN (Movimiento para la Salvación de la España Nacional). Emboirats com estem per tanta negociació sobre l’amnistia i l’autodeterminació, vam decidir de comú acord fer arribar (secretament) les nostres suggerències i jugades màgiques als líders nostrats (als que són bones persones també), i em van encarregar personalment de fer-ho. Mitjançant aqueix apunt dono compliment al compromís contret. Seguiré informant a mesura que els esdeveniments programats es vagin produint.