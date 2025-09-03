Aclariments jurídics sobre la guerra de Gaza

L’estudi jurídic d’un fet, quan no es fa a instància de part interessada sinó aplicant el rigor analític, té un punt de partida compartit amb la tasca dels historiadors: comprendre la globalitat de les qüestions convergents sobre un afer determinat i ponderant els interessos enfrontats amb criteris d’universalitat, proporcionalitat i no discriminació. Pels periodistes n’hi hauria d’haver prou amb dir la veritat, però en molts casos ni això, com es pot apreciar en el tractament mediàtic de la guerra de Gaza.
Ha fet rebombori mundial el pronunciament de l’International Association of Genocide Scholars (IAGS) sobre la situació a Gaza. De la lectura del document hom pot percebre la manca de fonament d’afirmacions contraries a Israel que no han estat probades i els redactors donen per bones a partir de les afirmacions de les fonts palestines (atacs deliberats contra civils, tortures…).
L’escrit, sorprenentmet breu atès el gruix de la matèria que tracta, comença qualificant de crim de guerra l’atac perpetrat pels gihadistes palestins el 7 d’octubre del 2023, quan hauria de ser considerat realment un acte genocida, (com assenyala la politòloga francesa Renée Fregosi). Però fora d’aqueixa única referència en cap altre paràgraf consideren l’utilització de civils com a escuts humans, l’ocupació d’hospitals com a bases militars, l’ocultació de milicians sota l’aparença de periodistes com a crims de guerra i en canvi fa aqueixa imputació a les Forces de Defensa d’Israel.
Anant al fons del problema, la banalització del concepte de genocidi per part dels estudiosos que se’n diuen experts. L’IAGS mateixa, en resolucions anteriors, ha considerat que la repressió dels uigurs per la Xina comunista, o la dissort del Rhoingya a Birmània també són actes de genocidi, quan estrictament des del punt de vista jurídic i considerant la concepció originària de la noció, no ho són a parer meu.
Vaig tenir ocasió de contrastar parers amb Xabier Irujo, un dels propagandistes del genocidi israelià a Gaza, especialista en estudis sobre genocidis, actualment director del Centre d’Estudis Bascos a la Universitat de Nevada, als EUA, un dels promotors de la versió expansiva del concepte. El seu punt de partida és bàsicament el d’un historiador que en el seu cas em va reconèixer no era compartit pels juristes com jo. La utilització indemostrada de “prevenció del genocidi” o “genocidi plausible” obres les portes a tota mena de distorsions interessades com avui exposa The Times of Israel: “Critics accused of quietly rewriting meaning of genocide to fling charges at Israel. Israel advocates say groups have broadened definitions of crimes against humanity to encompass Jewish state’s actions, but others maintain updates needed for decades-old formulation”.
Sóc del parer de matenir el caràcter originari i excepcional de la definició de genocidi: la negació del dret d’existència a grups humans sencers i la posada en pràctica del seu extermini físic. Fer altrament és banalitzar-lo. I he de fer autocrítica per haver emprat en el passat els termes “genocidi cultural” i “genocidi lingüístic” aplicats als efectes de la dominació ancestral que els estats espanyol i francès mantenen sobre el poble català.
Van ser crims de genocidi l’extermini dels armenis a mans del soldanat turc entre 1915-1916, els dels jueus europeus entre 1933-1945 perpetrat pels nazis i els seus col·laboradors, i ho ha estat els dels tutsis a Ruanda al 1994, provocat pels hutus amb la complicitat de França. Però no ho és el dels palestins en guerra contra Israel des del 1948, paguen les conseqüències de la decició del món àrab de destruir l’estat-nació dels jueus. Invertir l’acusació de genocidi per aplicar-la a Israel és una manipulació política que per més divulgada que estigui no deixa de ser això, una impostura interessada al servei d’un objectiu declarat (per Hamàs, per Iran).
Per acabar, unes qüestions sobre l’aprovació de la resolució de l’IAGS. Segons explicà un dels seus membres, Grant Arthur Gochin, (que hi va votar en contra), ahir a The Times of Israel: “This resolution, passed by a mere 100 members—only 20% of the organization’s approximately 500 members—lacks legitimacy and exposes the IAGS’s vulnerability to exploitation. Of the 126 members who voted, roughly 80% supported the resolution, meaning that a staggering 80% of the total IAGS membership (approximately 400 members) either voted against it or did not vote at all, rendering the resolution wholly unrepresentative of the organization’s broader will.”
The resolution’s accusation of genocide by Israel is a baseless fabrication, unsupported by evidence and a shameful misuse of the term “genocide.” The following facts dismantle this fraud:
Categorical Evidence Against Genocide Accusations: The claim that Israel’s actions constitute genocide is not only false but impossible under the legal and factual circumstances, as demonstrated by the following:
– Absence of Genocidal Intent: Genocide requires specific intent to destroy a group “as such” (1948 Genocide Convention). Israel’s actions target Hamas, a designated terrorist organization, not Palestinians as a group. Military operations focus on combatants, with documented efforts to minimize civilian harm, such as precision strikes and warnings.
– Population Growth and Aid: Gaza’s population has increased, and Israel has facilitated massive humanitarian aid, including 1.5 million tons of supplies since October 2023, contradicting claims of intent to destroy. Conditions of life are not calculated to cause physical destruction but are impacted by Hamas’s diversion of aid.
– Hamas’s Role in Prolonging Conflict: Hamas’s refusal to release hostages and its use of civilian infrastructure for military purposes (e.g., tunnels under hospitals) drives the conflict’s intensity. Israel’s response is a legitimate act of self-defense, not a genocidal campaign.
By being deliberately deceived into endorsing this propaganda, IAGS has abandoned its scholarly mission and become an active combatant in the information war. A small faction of activists has manipulated the organization, exploiting its pay-to-join structure to push a false narrative. The consequences are catastrophic: IAGS has destroyed its own credibility, reduced itself to an absurdity, and disgraced the field of genocide studies.
I demand the immediate retraction of this fraudulent resolution and the expulsion of every signatory who endorsed it. These individuals, having exploited a vulnerable organization for propaganda, must be held accountable for this academic travesty. The damage to IAGS’s reputation and the broader field of genocide studies is profound and irreparable.
As a member of IAGS, I call for the organization to restore its commitment to rigorous, evidence-based scholarship and reject ideological activism. Failure to do so will solidify IAGS’s status as a tool of propaganda and a disgrace to the study of genocide.
