A Xile comença l’era Kast

Només tres anys després de la contundent victòria de l’esquerranista Gabriel Boric a l’elecció presidencial de Xile amb el 55,8 per cent dels volts, ahir el candidat de dreta José Antino Kast ha arribat al 58,16. Un capgirament tan gran i en tan curt període de temps ha de tenir explicacions més acurades que les formulades a la premsa nostrada a base d’atribuir-ho simplement a l’ascens global de “l’extrema dreta”. L’esquerra xilena alguna cosa haurà fet malament, no ?
Fa poques setmanes la victòria de candidats de dreta a Bolívia i a Honduras ha merescut la mateixa explicació simplista. El supremacisme moral del progressisme occidental no permet copsar la realitat de règims fallits com els de Cuba o Veneçuela malgrat molts dels ciutadans que fugen d’aqueixes dictadures han trobat acollida entre nosaltres, però són invisibles als ulls dels pro-sandinistes i chavistes nostrats.
Està per veure què farà José Antino Kast, fill d’oficial nazi i avui ferm defensor d’Israel, com saluda aqueix article de Jerusalem Post: “Pro-Israel candidate Kast, son of Nazi official, wins Chilean presidential elections. Son of a Nazi official, Kast will replace a Chilean administration led by Gabriel Boric, a vocal critic of Israel and the government of Prime Minister Benjamin Netanyahu.”
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!