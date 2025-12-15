7 d’octubre a Israel, 14 de desembre a Austràlia: el gihadisme genocida contra els jueus i les societats obertes occidentals

De tot allò que he pogut llegir arran de la massacre de jueus a Sydney hi ha algunes reaccions que em semblen dignes de retenir:

La primera, el lúcid periodista jueu francès Yves Mamou assenyala avui a Tribune Juive l’ocultació mediàtica dels mitjans occidentals sobre el caràcter islamista dels autors: “Pourquoi les médias masquent-ils la nationalité des tueurs ? Informer sur la nationalité, c’est donner au lecteur ou au téléspectateur, un élément de compréhension du mobile. Évoquer la nationalité des tueurs, c’est faire un lien implicite avec l’islamisme antisémite.” I, de retruc, dona una lliçó de periodisme de franc: “Un journaliste qui gomme l’origine et par conséquent la religion d’un tueur, s’inscrit dans un comportement moral: il veut éviter de stigmatiser l’islam et son alter ego, l’islamisme. Curieusement, ces grandes agences qui craignent de stigmatiser l’islam, ne craignent pas de diffamer Israël.

Ce traitement médiatique différencié ne relève pas d’une incohérence ponctuelle, mais d’un système de narration : le Palestinien est une victime quoi qu’il fasse, et il est légitime de tuer des juifs puisqu’ils se comportent comme des nazis en cherchant à rayer les Palestiniens de la carte. Ce système de narration est difffamatoire. Et pratiqué à échelle planétaire, il produit des effets dans le réel : le meurtre de juifs. Les médias ne veulent pas voir que : la diffamation d’Israël produit de l’antisémitisme réel. i que la protection obsessionnelle des musulmans contre le racisme et l’autoprotection des médias contre « l’islamophobie » s’est construite au détriment de la sécurité symbolique et physique des Juifs.”

Significativament els mitjans nostrats han ressaltat el fet que un musulmà desarmés un dels gihadistes alhora que reiteraven el caràcter “genocida” de la guerra d’Israel contra Hamàs a Gaza. Blanquejant l’islam de tota responsabilitat i persistint en la demonització d’Israel.

La segona, Shir Perets al Jerusalem Post: “Iranians take to social media to show support for Jews, Israel after Bondi Beach terror shooting:“This regime is the root cause of global terror and instability,” one user wrote, as others called for the implementation of the Cyrus Accords and for Israel to destroy the regime.” Una reacció coratjosa dels qui viuen sota una dictadura islamista que contrasta amb l’antisionisme covard dels idiotes occidentals que es creuen d’esquerres.

La tercera, la connexió entre la massacre del 7 d’octubre a Israel i la del 14 de desembre a Austràlia. Patrick Atlan ho denúncia a Causeur: 7-Octobre, Sydney: ne différons plus les mots. I Freddy Eytan assenyala al CAPE de Jerusalem: “L’impuissance de l’Occident face à l’antisémitisme islamiste”.

Le massacre perpétré à Sydney contre des centaines de juifs venus célébrer Hanouka prouve une fois encore que les Islamistes mènent une guerre de religion contre le peuple d’Israël et contre tous les mécréants en Occident. Ils choisissent à chaque fois une fête juive ou chrétienne pour commettre des attentats barbares. Les défaillances sécuritaires des autorités australiennes sont criantes. Durant de longues minutes les terroristes ont tiré sur la foule sans que la police intervienne. Le pire a été évité grâce à l’audace d’un passant, d’un musulman courageux ; il a combattu contre l’un des terroristes et réussit à s’emparer de son fusil de chasse…

Depuis l’attaque à New-York planifiée par Osama Ben Laden le 11 septembre 2001jusqu’à ce jour, les Occidentaux sont toujours incapables d’éradiquer le fléau de la terreur islamiste. De nombreux attentats ont été déjoués grâce à des informations précieuses fournies par le Mossad aux différents services de renseignement. Sans ces avertissements la liste des attaques islamistes en Europe comme en Australie aurait été plus longue et plus meurtrière contre des hommes, des femmes et des enfants innocents.

Encouragées, formées et financées par les Gardiens de la Révolution iranienne, des cellules terroristes du Hamas, du Djihad et du Hezbollah opèrent en toute liberté à travers tous les continents. Depuis le 7 octobre 2023, ils profitent de la retenue américaine et du désarroi européen. Pire, les Occidentaux permettent des manifestations pro-palestiniennes dans les rues au nom de la « liberté d’expression ». Des chancelleries en Europe œuvrent par tous les moyens diplomatiques pour créer un Etat palestinien. Ignorent-ils que leur démarche encourage indirectement les vagues antisémites et sèment la terreur ? Sont-ils si masochistes ou si naïfs ? Pourquoi cette indifférence à la cause juste de l’Etat juif ? Cette « connivence » avec le diable ?

Il n’existe aucune différence entre les terroristes du Hamas palestinien avec tous les terroristes chiites et sunnites qui perpètrent des attentats à Sydney, Washington, Manchester ou Paris. Tous souhaitent créer des Etats islamistes à la place de l’Etat juif et des pays chrétiens. Aujourd’hui encore, Saladin demeure un héros de l’Islam, le grand vainqueur des Croisés en 1187. Pourquoi la sourde oreille, ne pas être attentif aux paroles des dirigeants islamistes qui déclarent clairement en arabe : « notre but est de mobiliser les masses musulmanes pour la reconquête de Jérusalem. »

L’attaque à Sydney au premier jour de Hanouka symbolise notre combat millénaire contre le Mal. Nous allumons les bougies pour chasser l’obscurité, l’obscurantisme, éclairer les valeurs fondamentales du judaïsme. Des membres du mouvement Loubavitch ont été une fois encore visés. Les barbares islamistes ont tué avec préméditation des représentants du Habad, acronyme hébraïque de sagesse, intelligence et savoir.

Nous n’avons pas le choix de poursuive notre combat inlassable contre le culte la mort. C’est notre destin collectif, pour le meilleur et pour le pire. Voilà plus d’un siècle que nous combattons le fléau du terrorisme palestinien et, chaque jour, nous déjouons des intentions d’attentats et arrêtons chaque nuit des commanditaires, auteurs et suspects.

L’Etat juif est donc en légitime défense et dans le droit absolu de mener un combat, sans pitié et sans merci, contre tous les ennemis de tous bords, contre tous ceux qui veulent nous rayer de la carte qu’ils soient palestiniens ou iraniens.

Aucune leçon de morale, surtout de la part de l’Europe, de la France en particulier, ni aucune condamnation ne pourront empêcher le gouvernement israélien de poursuive, avec l’appui de Tsahal, du Shin Beit et du Mossad, la lutte contre le fléau du terrorisme à Gaza, à Damas, à Beyrouth ou à Téhéran.

Les vagues antisémites et les actes de terreur ne pourront être éradiquer sans une stratégie internationale. Il ne s’agit pas de renforcer seulement les effectifs de la police devant les synagogues et les centres communautaires, d’organiser des cérémonies de deuil, de manifester sa solidarité après chaque attentat, ce ne sont que des discours creux et de belles paroles. Il faut passer aux actes par des lois draconiennes notamment par le gel des comptes bancaires et contre l’incitation à la haine des juifs dans les rues et dans les mosquées.