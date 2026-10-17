29-N: l’independentisme absent

A les eleccions del 29 de novembre vinent l’independentisme serà absent d’una contesa que bipolaritza la dreta i l’esquerra espanyoles. ER inisteix en l’hispanocentrisme a base d’associar-se amb Podemos, una forma indirecta de ser gregaris del PSOE, Junts cerca situar.se en una postura similar a l’adoptada pel PNB consistent en suports puntuals als governs madrilenys de torn. Alhora, amb el lema “Fora Espanya” és una proposta políticament correcta però irrellevant estratègicament, cercant un espai entre el processisme i Aliança Catalana, aprofitant que aquesta darrera no s’hi presenta. L’absentisme respecte del marc espanyol sí que és una opció de principis a l’espera de concreció estratègica. Finalment, la CUP no hi participa per la simple raó que mostraria el seu declivi guanyat a pols amb propostes estèrils (palestinisme, wokisme…) que emmascaren la seva deserció de la causa nacional catalana.
Dissortadament la desfeta post 1 s’Octubre promoguda pels partits processistes els arrosega a la minorització en el context estatal i autonòmic i cedeix el protagonisme als partits espanyolistes a Catalunya que canalitzaran conjunturalment el malestar social (immigració, okupació, precarització..). No serà fins a les properes eleccions municipals que hom podrà copsar si hem tocat fons com a país o encara hem de caure més avall. De totes les anàlisi publicades fins ara, amb la que comparteixo més punts és de Jaume Clotet avui al Nacional.cat: “De què van les eleccions generals?”, de la qual reprodueixo el paràgraf final:
“I per als independentistes, de què van aquestes eleccions? En primer lloc, les eleccions no haurien de ser un plebiscit sobre Pedro Sánchez i menys encara una elecció obligatòria entre un govern del PSOE i un del PP. Cap dels dos no és bo per a Catalunya, tal com hem vist repetidament. No serà un president socialista ni un president popular qui resolgui el finançament de Catalunya, arregli Rodalies ni l’AP7 o accepti negociar el futur dels catalans a partir del dret d’autodeterminació. Per als independentistes, de tots els colors, aquestes eleccions van de defensar i protegir Catalunya, de posar-la a recer del guerracivilisme permanent espanyol. L’ambient polític a Madrid cada dia és més irrespirable i és urgent aixecar un mur polític i moral entre Catalunya i Espanya perquè aquesta crispació no ens contamini. En segon lloc, és evident que cap partit independentista farà president Feijóo, i menys encara si va de bracet amb Vox. No cal insistir-hi més. Això no ha de voler dir, tanmateix, que els diputats independentistes s’hagin de posar al sarró de Pedro Sánchez de manera automàtica. Tal com ho veig, hauria de ser ben simple: la prioritat és protegir Catalunya i els seus interessos, i aquesta ha de ser la consigna a cada votació concreta. Cap pacte d’investidura, cap acord de legislatura; votació a votació. Serveix l’interès nacional català? A favor. Hi és contrari o és innocu? En contra. Mai abstenir-se, és clar. Perquè els espanyols, que sempre van preferir els bascos encaputxats que els catalans negociadors, perquè ells van de cara i nosaltres som els jueus d’Espanya, és l’únic llenguatge que entenen i respecten: el de la inflexibilitat orgullosa.”
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