23 de juliol: Aragonès, Giró i Puigdemont

La previsible victòria de l’eix PP/Vox a les eleccions del 23 de juliol vinent suposaran un canvi de cicle al si de l’integrisme espanyol amb l’hegemonia d’aqueixes formacions sobre el PSOE i satèl·lits. Des de Catalunya es donen tres tipus de respostes: la personificada per Pere Aragonès que prioritza un “front democràtic” integrat per PSC+Comuns+ER, amb la pretensió de convertir-se en el reducte de les esquerres que volen reformar Espanya. La representada per Jaume Giró, que aspira a fer de Miquel Roca, reinterpretant la cançó de “la puta i la Ramoneta” i “el peix al cove” de l’etapa convergent, emmirallant-se en el PNB, i ignorant que a diferència del País Basc a Catalunya hi ha un conflicte nacional obert. La tercera és la formulada pel president Carles Puigdemont, d’oferir al conjunt de l’independentisme una candidatura que prioritzi aqueix objectiu i descarti especular entre l’esquerra i la dreta espanyola. Segons sigui Giró o Nogueras qui encapçali la candidatura a Madrid, Junts es juga retornar definitivament a l’autonomisme (com el PDECat) o liderar l’independentisme.