2025: l’ordre hispanocèntric i el wokisme apuntalen la infraautonomia

El balanç de l’any que s’escola per l’aigüera es pot resumir a nivell espanyol com el final d’etapa del govern de Pedro Sánchez i el seu processisme cap enlloc a l’espera de l’assalt de l’altre component de l’integrisme espanyol: l’eix PP/Vox. Una crisi de governabilitat que no és aprofitada pels partits processistes nostrats en el sentit que proposava Heribert Barrera sinó al contrari, apuntalen el PSOE fins al darrer moment a canvi de res. No tenen cap projecte de construcció nacional centrat en la catalanitat, ni voluntat ni capacitat per sostenir el conflicte amb el poder espanyol.
Fa tres anys, Josep-Lluís Carod-Rovira publicava a Nació Digital una reflexió punyent: “Potser ja hem tocat fons…“, del qual en comparteixo plenament l’esperit però, dissortadament, no el diagnòstic, ja que encara no hem tocat fons en la cursa autodestructiva que promouen falsos dirigents mentiders i mesells al capdavant de Junts, ER i CUP. Arrecerats rere el PSC, conformen el bloc hispanocèntric i wokista que abraça causes abstractes, llunyanes, i impostures: palestinisme, antisionisme, immigracionisme, pro-okupes, antioccidentalisme… convertint Catalunya en un territori perdut del Sud Global.
A diferència d’altres temps no tan llunyans a la premsa nostrada hom podia trobar un espai de llibertat i llum d’idees, avui l’obscurantisme sectari al servei del bloc polític dominant anteriorment descrit enfonsa encara més el nostre poble en la desorientació. No hi ha diferències de fons entre La Vanguardia, Vilaweb i TV3: el maniquisme contra Aliança Catalana, la qualificació d’extrema dreta de tota dissidència respecte de l’ordre autonòmic establert, l’antisemitisme més foll i la legitimació del gihadisme hi troben empara sense contestació possible. Veure com han foragitat Joan Ramon Resina de Vilaweb, per exemple.
Les alternatives per capgirar aqueixa dinàmica autodestructiva: l’emergència d’un nacionalisme democràtic i autocentrat en la catalanitat, aliè a les derives de l’hispano-wokisme, que pot representar el partit liderat per Sílvia Orriols i la reformulació d’una esquerra nacional que no exclogui pactar amb la dreta autòctona, que pot arribar a representar el col·lectiu Nexe Nacional, l’únic dins de l’àmbit de la fallida esquerra independentista que fa anàlisis partint de la realitat, no de cabòries estèrils. Veure, per exemple, l’editorial del número 4 de la seva revista, titulat: “Empobrida i espanyola“.
