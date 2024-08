2024: iniquitat, credibilitat i viabilitat de l’independentisme català

Al cap d’any del 2021 vaig publicar un apunt amb aqueix mateix títol que ara vull actualitzar atesa la davallada multidimensional de l’independentisme català que s’ha accentuat enguany, especialment, amb la decisió d’ERC d’invetir Salvador Illa com a president de la Generalitat.

El posicionament d’Esquerra culmina una deliberada desconstrucció del procés que va menar al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre del 2017, forçant el relat de la desfeta quan realment va ser una victòria catalana històrica. Després d’anys d’enganys aflorava la veritable natura de l’actual Esquerra (depurada dels milers de patriotes que l’han abandonat als darrers anys), que Josep Maria Rufí i Pagès va retratar en aqueix article al Punt del proppassat 28 de juliol: “ERC, sense ideals i sense escrúpols“. Hores d’ara, ja oficialment, Esquerra ha esdevingut un partit contra-independentista satèl·litzat definitivament pel PSC-PSOE.

El capgirament d’Esquerra, però, no és l’únic causant d’aqueix atzucac nacional, la causa rau en el fet reconegut pels propis protagonistes que van aparentar un procés independentista sense voluntat real de culminar-lo. Dissortadament, aqueixa constatació inclou al president Carles Puigdemont que ara anuncia un retorn a destemps i sense estratègia. La manera barroera i curta de mires com va liquidar de fet el Consell per la República com a govern efectiu a l’exili n’és la lamentable constatació. Junts per Catalunya no té capacitat ni voluntat d’aplegar i liderar la recomposició de l’independentisme.

De la CUP només cap dir que els resultats electorals minvants reflecteixen la seva desorientació nacional en pro d’un wokisme autodestructiu carregat de falses causes llunyanes i estèrils. Només l’Aliança Catalana -detestada pels partits processistes i els seus altaveus mediàtics- es manté dins de l’independentisme polític. L’ANC fa el mateix en el camp de l’independentisme cívic, cosa que no es pot dir d’Òmnium Cultural.

Queden poques setmanes per l’11 de Setembre, però la Diada d’enguany hauria de centrar els esforços d’aquells que estiguin disposats a reconstruir una estratègia independentista de veritat, que comença precisament per no mentir als catalans. A partir d’aqueix compromís moral hom pt recuperar la credibilitat perduda per, a mig termini, trobar la viabilitat de la causa nacional catalana.