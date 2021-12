2021: iniquitat, credibilitat i viabilitat de l’independentisme català

Tot i compartir l’editorial de cap d’any de Vicent Partal a Vilaweb: “2021: l’any que somniaven els autonomistes. El retorn a l’autonomia necessita dues peces més que no han arribat ni es preveu que arriben: el conformisme dels ciutadans i els al·licients des de Madrid. Ni l’una cosa ni l’altra no són sobre la taula”, hi afegeixo de collita pròpia aqueixes reflexions.

L’independentisme té tres qüestions per resoldre: la iniquitat dels falsos profetes (Junqueras, Sánchez i Cuixart, per posar tres exemples notoris) que han fet tot el possible per convertir la victòria estratègica de l’1 d’Octubre en una desfeta fins a reconduir el procés a l’estadi autonòmic actual. La segona és la crisi de crebilitat que la causa nacional de Catalunya pateix als ulls dels catalans que hi havien apostat i als dels forasters que ens havien donat suport. Com és possible que la desconstrucció del moviment popular hagi estat tan ràpida, tan impune pels qui l’han causat i tan inèdita en comparació amb els altres pobles (Hong Kong, la Cabilia, els demòcrates russos) que persisteixen malgrat els règims despòtics als quals han de fer front . I, en tercer lloc, el repte pels sectors que es mantenen fidels als seus compromisos (Consell per la República, ANC) d’oferir contra tantes adversitats un projecte viable d’alliberment nacional en una situació de perill existencial per la nació catalana. No intentar-ho seria situar-se al mateix nivell d’indigitat moral dels qui s’han rendit i amb ells han rendit la pàtria.