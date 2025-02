1978: Declaració de principis d’Estat Català

La Comissió Política d’Estat Català va aprovar aqueixa Declaració de principis en sessió celebrada el dia 11 de gener de 1978:

Estat Català, fundat per Francesc Macià, és continuador del seu esperit i del seu pensament, i per tant lluita per uns Països Catalans, políticament lliures, socialment justos i econòmicament benestants.

Estat Català és un partit polític evolutiu, que viu el present, no oblida el passat i es projecta amb tot entusiasme vers el futur.

Estat Català declara que avui la democràcia és l’única forma de govern que pot garantir l’efectiu exercici dels drets humans i dels drets socials.

Estat Català defuig tot dogmatisme i creu que la lluita per les llibertats no pot ésser l’exclusiva de ningú, sinó la suma de la voluntat i l’esforç de tota la comunitat.

Estat Català propugna una economia social de mercat, que tingui en compte tots els sectors creadors de riquesa, garanteixi els drets dels treballadors, de l’eempresa i de la propietat privades, i estimuli la llibertat d’iniciativa; fent-se ressò de la inquietud social que reclama profundes transformacions.

Estat Català recull en tota la seva actuació els anhels de la joventut, els seus impulsos, el seu esperit de justícia i la força de projecció creadora que la caracteritza.

Estat Català considera que l’actual divisó estatal europea és el resultat de passades guerres imperialistes; per això propugna una solució federal i solidària de totes les nacions i pobles d’Europa, recolzada sempre en la voluntat dels seus ciutadans.

Estat Català, fidel als seus orígens i cosncient de la problemàtica present, convoca tothom, i especialment la joventut, a la gran tasca d’afirmació nacional.