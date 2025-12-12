14 de desembre de 2025: proclamació de la independència de la Cabília

Diumenge vinent a París, el Govern Provisional de la Cabília, sostingut pel Moviment per l’Autodeterminació de la Cabília (MAK), proclamarà la independència del país amazic sota dominació d’Algèria en un acte solemne fruit d’una llarga i meticulosa preparació d’anys. Amb un fort suport social a l’interior i una bona xarxa de complicitats internacionals, des d’Israel al Marroc, la causa nacional cabil serà a partir d’ara un actor internacional de primer ordre, pel seu caràcter democràtic i per la novetat que representa un moviment d’alliberament nacional laïc al si del món islàmic.
