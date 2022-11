1 de novembre: cruïlla electoral a Israel

Avui hi ha hagut eleccions a Israel, decisives en molts sentits, com assenyalava l’antic diplomàtic Freddy Eytan, Qui choisir pour diriger l’Etat d’Israël ?, però, esperant els resultats siguin els que siguin, hi ha algunes consideracions prèvies imprescindibles: primera, la lliure participació de partits àrabs, amb candidats que expressen explícitament el seu suport a la lluita armada palestina (cas d’Ofer Cassif : « Le Palestinien qui a tué Ronen Hanania n’est pas un terroriste »), desmenteixen amb fets les acusacions infames d’apartheid. Segona, l’eventual creixement dels partits sionistes religiosos (dit erròniament d’extrema dreta) no posa en qüestió el caràcter democràtic de l’Estat d’Israel, malgrat en vulguin reformar aspectes fonamentals com el sistema judicial. Tercera, el paper d’Israel en l’àmbit internacional és emergent (suport a Ucraïna, acord gasístic amb Líban, cooperació estratègica amb els Emirats Àrabs Units, restabliment de relacions diplomàtiques amb Turquia) i no es veurà trasbalsat pels resultats electorals.

Les primeres estimacions al tancament de les urnes coincideixen a donar guanyadors Netanyahu i els seus aliats, malgrat tenir els principals diaris en contra i les pressions de la comunitat jueva americana a més de tot el progressisme mundial, els antisionistes al capdavant. La victòria del Likud, com la dels conservadors suecs i els fratelli d’Itàlia, s’explica pel fet que assumeixen la defensa de la respectiva identitat nacional com a prioritat, a diferència de l’esquerra woke que en prescindeix. Arreu és la victòria dels pobles amb consciència nacional front a les elits cosmopolites. L’esterilitat conceptual de les esquerres es demostra quna han de recórrer al fantasma del (fals)antifeixisme i l’espantall de l’extrema dreta per justificar la seva fallida.

També cal destacar la creixent participació de la comunitat àrab, la més alta mai vista i que premia el partit “Ra’am wins 5 seats, reflecting Arab Israelis’ desire for integration“, el més procliu a cooperar en la governabilitat d’Israel. Els pro-palestins d’Hadash-Tal apel·len cínicament a fer front al “feixisme” i al “racisme” dels jueus, quan ells malden per la destrucció d’Israel i són aliats de Rússia, Xina i Iran, (amb la complicitat del progressisme mediàtic i polític occidental).

Post Scriptum, 3 de novembre del 2022.

Una de les reflexions més acurades sobre els resultats electorals és aqueixa de David Horovitz, a The Times of Israel: “Avec la victoire de Ben Gvir, l’État juif prend le pas sur l’Israël démocratique. Les partis pour qui ces deux valeurs, au cœur de notre pays, ont un poids égal ou pour qui l’impératif démocratique l’emporte sur la centralité juive ont été largement battus”. Una altra de lectura imprescindible és la de Sal Emergui, ahir a El Mundo: “De la coalición más heterogénea a la más derechista de Israel. Los dos bloques obtuvieron prácticamente la misma cantidad de votos, pero la falta de alianzas en el de Lapid y la división entre los partidos árabes dan al bloque de Benjamín Netanyahu 65 de 120 escaños”. També el parer de Freddy Eytan: “Inquiétude et espoir après l’éclatante revanche de Nétanyahou“, al CAPE de Jerusalem.

La premsa nostrada, com sempre, denigrant Israel i sense voler entendre res del que hi passa, amarats de palestinisme estèril i contraproduent.