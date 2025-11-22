Recapitulant pors de la clandestinitat
Amb 15 anys, el 1970, ja vaig fer les primeres pintades que es feien dins l’IES Vicens Vives de Girona, i repartir octavetes a les classes, de nit, entrant per una finestra que havia deixat oberta en acabar la classe. Crec que eren contra el judici de Burgos a militants d’ETA, cosa que va emprenyar molt a l’antifranquisme gironí que es respirava en el kau. Era inconscient del moviment en el que entrava, va sortir bé, vaig dissimular bé, no s’ho esperava ningú, en vaig quedar content. Crec que a Girona es va fer alguna manifestació prohibida.
El 1971 m’organitzo a l’Organización Comunista Bandera Roja (BR), de línia maoista, de moda en el maig del 68 a Paris. En castellà tot, sempre, no hi havia consciència nacional. La immigració obrera eren els herois i la burgesia catalana els dolents. Era maco trobar un grup de nois i noies de diferent procedència reunir-nos amb un marc mental alternatiu… però aquí va començar la por; t’explicaven normes de seguretat: anar a les reunions en cases discretes, que no et traïssin, sospitar paranoicament, entrar i sortir d’un en un, vigilar que no et seguissin pel camí i només entrar a la casa si era segur que no et seguien (vam fer servir moltes cases de l’Església, que tenia molts capellans progres), utilitzar un nom de guerra (jo era ‘Quim’), no compartir mai el veritable nom ni domicili, no apuntar res a l’agenda, tenir excuses preparades d’ingenuïtat si et paraven mai, dur sempre el DNI al cim, tenir quartades preparades tant si era fent alguna cosa clandestina o una normal (p.ex. guardar sempre l’entrada del cine per demostrar que hi havies anat si els ‘socials’ (Brigada político-social de la policia franquista) et paraven de nit (encara avui guardo el tiket quan vaig al cine)), fer-ho tot de dia si podia ser, etc. A les reunions es respirava sempre un aire d’inseguretat i desconfiança, amb un ai! al cor.
Crec que vam organitzar-nos junts amb en Jordi Biosca a la cèl·lula de BR gironina. En ‘Nandu’ Lorente va ser més tard (ell va anar de seguida a treballar a la gran fàbrica de Girona que era la paperera de Sarrià, junt amb en ‘Mines’ (únic empresonat pel tardofranquisme a Girona, treballador i sindicalista (CCOO) a la Torras, avui exalcalde de Salt pel PSC). Altres de la kolla del kau van estar en contacte amb la cèl·lula però no s’hi van acabar d’organitzar. La veritat és que feia por. Això sí, eren un coixí d’ajut i solidaritat quan feia falta. A la cèl·lula hi havia el cap –únic en contacte amb l’estrat superior de l’organització- un tresorer i un responsable de propaganda (per distribuir-la i fins i tot produir-la, doncs les organitzacions clandestines eren sobretot aparells de propaganda), la resta podien repartir-se altres funcions menors. Primer el cap va ser en Pujades de Barcelona, després en Bep de Girona. Les consignes polítiques i les campanyes de difusió anaven sempre de dalt a baix; poca discussió política fèiem (el que més, era llegir junts la propaganda que arribava de Barcelona) i no sabies si el parlat acabava arribant a dalt (s’en deia ‘centralisme democràtic’, un oxímoron).
Jo em cagava de por, però ho sabia suportar (era com una reedició de les vivència de la infància). Tots pensàvem en el que passaria si ens detenien (segrest, indefensió, tortura psicològica i física, presó, reputació…). Sobretot patia per una culpa anticipada perquè els meus pares no en sabien res. Ho amagava tot a casa. Em forjava lidiant amb la por, només que no tenia control dels fets de l’entorn, i havia de dissimular que tot era ‘normal’.
El 72, s’hi van afegir els nous amics de la universitat –jo 1r d’Econòmiques- en Joan Olòriz, d’una família antifranquista de Llagostera, l’Eudald Carbonell i Pere Vigo fills de negocis arrelats de Ribes de Fresser. Vam organitzar les primeres assemblees d’estudiants i vagues de la universitat. A les hores tota la generació jove era de progres, fins i tot els catòlics practicants.
L’any següent vam anar a estudiar a l’UAB, a Bellaterra, on l’ambient era de més llibertat perquè –en principi- la policia tenia prohibit entrar sense el permís del Rector (crec que era germà d’un ministre). Allà cada facultat ja tenia la seva cèl·lula i líders fets (el nivell intel·lectual era més gran que el de Girona, tant a la política com en els estudis). Jo havia de fer-me notar com <<soc de Girona>> per justificar el meu inferior nivell. A Barcelona vaig anar a viure al pis d’en Pep Cruz al carrer Amargós, darrera de la Comissaria de Laietana –el centre de tortura de Barcelona, temut per tothom- per la qual cosa aquella zona eren uns carrers ‘segurs’.
A Barcelona vam participar en unes quantes campanyes de propaganda i manifestacions. Es tractava de dur un paquet d’octavetes sota la camisa, anar a la parada del metro (era un transport obrer) que t’havien assignat, a l’hora acordada de màxima afluència, si veies que el responsable de seguretat no et deia res, llançaves el paquet d’octavetes a l’aire i arrancarves a córrer pels carrers més segurs que ja portaves estudiats. Allà la seguretat era més exigent, però eres més anònim. Les manifestacions consistien en presentar-te a la cita que et feia saber el responsable de seguretat i quan un es plantava al mig del carrer i cridava anar-hi tots darrera a tallar el carrer, caminar rere una pancarta de paper d’embalar, cridar les consignes, i vigilar molt que no es fixés ningú en tu; quan senties les sirenes de la policia –en pocs minuts- dissoldre i fugir; potser algun responsable de seguretat tiraria un còctel molotof per frenar les furgonetes dels grisos (els uniformats). No podies fer-te l’heroi, quan arribava la policia havies d’haver corregut lluny; calia fugir per carrers més segurs estudiats, podia servir aparellar-te amb una companya i fer veure que érem noviis quan paràvem de córrer (no podies córrer gaire perquè et feries notar a la policia); també havies d’haver vigilat que no es fixessin en tu (si t’adonaves, sorties de seguida de la manifestació); també havies de tapar-te o dissimular durant la mani perquè et podien estar fotografiant; eren les ocasions de més por i adrenalina. En qualsevol cas calia tenir la casa neta (de propaganda clandestina), evitar el mínim contacte amb la policia (els socials, de paisà), i disposar de coartades estudiades (p.e.x. si et paraven i et preguntaven què feies per aquell carrer…). Fèiem les reunions a la casa del cònsul de Mèxic (la seva filla era una de les camarades) i formació a la seu de l’Institut Italià de Cultura prop del carrer Aragó (el PCI intercedia per cobrir-nos). Ho portava un professor meu, el sociòleg Jordi Borja, que en el postfranquisme vaig saber que ell i en Soler Tura –advocat, també professor a la UAB- eren els màxims dirigents de BR.
El curs següent vam anar a viure junts a un pis de l’avi de l’Olòriz (un lliurepensador) a la Gran Via, amb l’Eudald i en Pere, més tard s’hi va incorporar l’Eduard Canal (únic dels cinc empresonat a la Model, ja mort Franco). Va ser un any d’expansió intel·lectual perquè en Soler Tura i en Borja van decidir (crec que encertadament) que era absurd ser un partit comunista independent, que era millor unificar-nos i renovar el PSUC per dins. (El PSUC era fort a l’exterior però a l’interior estava anquilosat, no connectava amb les noves generacions antifranquistes que no havíem viscut la guerra). Crec que quan va entrar-hi la gent de BR el vam actualitzar; en Guti ja parlava de l’aliança de les forces obreres i les de la cultura. Per a mi va ser un període d’expansió intel·lectual, per fi hi havia autèntic debat d’estratègia política, hom es definia des de la base si continuar o escindir-se, circulava la rumorologia de fi del franquisme i de la maniobres de la CIA i la fundació Willy Brandt per preparar un canvi controlat de règim. El moviment obrer era cada dia més fort i combatiu, els líders de CCOO es van presentar a les eleccions del sindicat vertical i van guanyar on es presentaven, la SEAT era nostra. Jo estudiava sociologia urbana amb en Borja, que col·laborava amb les associacions de veïns més combatives de la perifèria metropolitana abandonada (la peli ‘El 47’ és un bon referent). Preparàvem propostes de renovació urbana que van filtrar i renovar els relats del teixit associatiu de la ciutat… anaven sortint nous aliats demòcrates. La renovació, tot i clandestina, va renovar la política real, sobretot des de la fundació de l’Assemblea de Catalunya.
Al pis de la Gran Via vam celebrar una reunió molt amplia de les bases universitàries de BR amb en Soler Tura i en Borja, molts van decidir passar a la primera escissió al PSUC (he comprovat que les escissions són ocasions de gran debat, renovació i compromís). L’Olòriz i jo, els de Girona amb un peu a Barcelona, vam esperar uns mesos a reunir-nos amb en Gregorio Lòpez Raimundo (dirigent que vivia clandestí) i fer una segona escissió per passar quasi tots a la cèl·lula de Girona a la del PSUC, junt a en Quintanes i en Sala[1], que venien escindits del PTE. Els del PSUC eren tots velles glòries de la guerra, de la construcció, i un comercial molt limitat, anquilosat tot plegat. Ens van rebre amb els braços oberts, i van anar per fundar la primera CCOO de la ciutat, amb els nostres camarades de la Torras i els seus de la construcció, amb la col·laboració dels estudiants i d’uns psiquiatres que estaven renovant el ‘manicomi’ de Salt (aquí hi fèiem les reunions i ens hi sentíem més segurs perquè era difícil que la policia ens vigilés). Al dia següent de la fundació –diumenge 8 de setembre del 74- hi havia un plenari de l’Assemblea de Catalunya i el PSUC va voler que hi anés algun representant de Girona per mostrar com s’expandia la seva renovació. Ens van demanar que hi anéssim en Jordi Biosca i jo en representació de la nova CCOO, perquè érem els que podíem per ser estudiants. A primera hora, teníem la primera cita al Passeig de Gràcia, a unes galeries comercials. Ens sentíem vigilats però el contacte ens va passar la següent cita, era al col·legi religiós de les Escolàpies de Sabadell. Cap a les 11 entràvem, potser érem reunits unes 100 persones, el responsable de seguretat va explicar de seguida la coartada en cas de caiguda (aquella ‘era’ una reunió de cristians de base sobre la renovació de l’Església pel Concili Vaticà II, ho tenia explicat a una pissarra de la sala). Encara ho explicava que es van sentir crits <<la poli! La poli!>>. Tots acollonits, un ensurt de collons (primer pensament, què explicaria als pares que no en sabien res). Alguns van escapar per una porta, altres van tornar <<estem rodejats!>>. La mare superiora es veu que els van contenir a la porta. Va donar temps a memoritzar la coartada. Finalment els socials van entrar a la sala i en van ordenar <<todos de cara a la paret! >>. Vam passar un per un a identificar-nos i en grupets ens van conduir a les furgonetes. Ens van portar a la Comissaria de Laietana, al calabós d’homes del soterrani. Una bona colla, asseguts a terra i el banc de pedra. Vam començar a parlar-nos i calmar-nos, repassàvem la coartada encara que sabíem que la policia ho sabria. En Rafael Subirachs ens va cantar algunes composicions seves. El policia vigilant anava passant per si volíem que ens comprés (amb els nostres diners) entrepans per menjar, sortir al WC, entrar matalassos ronyosos per dormir a terra (vam estar 72h amb la mateixa roba). Va ser una caiguda de 67 persones, joves i grans (https://banc.memoria.gencat.cat/ca/results/espais_memoria/214). Un a un ens pujaven, al llarg dels 3 dies, a interrogar-nos als despatxos dels inspectors dels pisos superiors. Estava acollonit per si em torturaven, a algun company el van tocar una mica, però sense ‘tortura’, a mesura que ho anàvem sabent em relaxava. Semblava que els policies estaven calmats. A mi em va tocar un policia jove, va anar de dret a escriure l’atestat, es posà a riure quan li vaig explicar la coartada, em va empentar un cop assegut estant, res més, em vaig mantenir en la primera versió. El tercer dia ens van traslladar al Jutjat de Sabadell. Un jutge jove i molt mudat em va preguntar si em ratificava en la declaració a la policia: <<Sí>>, i ens va posar en llibertat. Vam saber que el dilluns a Bellaterra hi va haver mobilitzacions reclamant la llibertat.
La primera preocupació sortint alliberats del Jutjat va ser què hauria passat amb els pares, doncs detinguts no ens van deixar fer cap trucada. Vaig telefonar a casa i vaig sentir a la mare alleugerida però molt enfadada. Es veu que quan s’adonaren que no tornava a casa van preguntar als amics, van saber de la caiguda a Sabadell, van contactar-se les dues parelles de pares. Els meus van anar a preguntar al Gobierno Civil; allà els va atendre el secretari del governador, un falangista de primera hora, sr. Perales. Els va dir que m’havia embolicat de valent, que el Règim estaven enfadat amb els joves, que els pares havien de vigilar-nos més, que ho pagaríem car amb anys de presó, que ell no podia fer-hi res. Els pares en van sortir torturats psicològicament per aquell feixista, impotents, esperant notícies, fins que vam trucar-los.
Vam tornar a Girona amb tren, però vam baixar a Riudellots, per si a l’estació de Girona ens vigilava algú per seguir-nos (paranoics). En Bep ens va recollir amb cotxe i ens va portar a casa (ningú ens esperava). A casa van patir molt, s’ho van agafar de la pitjor manera possible; el pare patia sobretot per la reputació si fos vist com a ‘comunista’, ja no tindria una ‘vida de profit’ (el seu germà gran -Ferran Pruneda Lamarge- va ser un represaliat del franquisme i en va morir). Els vaig explicar per primer cop el meu compromís polític, però m’ho van prohibir tot… a un jove de 19 anys. Vaig seguir, però ara a la meva por s’hi sumava la dels pares.
El Règim em va castigar denegant-me la pròrroga a la mili per estudis. Em van cridar a files l’estiu del 76, amb en Franco ja mort, quan vaig començar 5è de carrera. Em van enviar a una illa remota on hi destinaven soldats i oficials ‘indesitjables’: a Eivissa… Millor impossible, encara ric! El professor i camarada Jordi Borja em va ajudar convocant-me a molts exàmens per així tenir permisos del cuartel, m’enviava apunts i en comptes d’exàmens em van avaluar per treballs fets a distància.
La clandestinitat va ajudar a arrelar en mi uns trets de desconfiança, inseguretat, dissimulat, reservat, reprimit, sacrifici, suspicàcia evitativa… que no m’han ajudat gens a la vida, però també reconec que em sento orgullós de la valentia de seguir un compromís social. Va ser també un compromís generacional. El franquisme era un fart de riure, una carcassa buida, un règim de xusqueros i ‘Torrentes’ casposos, lliberal si no et posaves en política, però aterrador si t’hi posaves.
En Mines va estudiar el seu expedient dels arxius de la policia fa uns anys i es va adonar que almenys a Girona eren una colla de vagos vividors que no s’assabentaven -ni superficialment- de gaire res, que només funcionaven a cop de denúncia o de trucada d’un ‘peix gros’.
* * *
Recapitulo les pors que recordo que més m’han impactat com a autopsicoteràpia. Ho faig amb tot el detall que puc per a que em serveixi de descàrrega de l’engrama gravat per la ment reactiva de cada episodi de por. Així passa l’experiència de la ment reactiva a la ment analítica, que per a altres àmbits he vist que funciona.
[1] Un tinent d’alcalde d’Urbanisme amb en Nadal i l’altre alcalde de Lloret pel PSC.