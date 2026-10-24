Tota la veritat

Crònica completíssima dels dies o setmanes determinants del procés. M’hauria agradat llegir aquest llibre quan va sortir al carrer, el 2019. Explica amb moltíssims detalls el que es va coure, el que es va parlar als despatxos de la Generalitat, dels partits i de les entitats mentre es preparava l’octubre de 2017, i també el que va passar després de la declaració d’independència.
Segons el llibre, en resum, l’1-O va marcar un punt d’inflexió, un abans i un després, en l’intent del sobiranisme en sentit ampli de resoldre votant la relació entre Catalunya i Espanya, o entre Catalunya i Castella (que s’ha apropiat del nom d’Espanya -això ho dic jo). Si hi ha alguna cosa que vam aprendre del referèndum és que la tàctica de forçar la màquina per obrir una negociació no funciona, i que fer el pas de convertir-se en una república sense l’acord amb l’Estat ni tutela internacional te uns costos de transició que no es van tenir en compte abans de fer el salt.
Del llibre també tinc més clar que “la gent” va ser decisiva per organitzar el referèndum, però també que el referèndum no hauria pas tingut l’èxit que va tenir sense direcció política que hi va posar l’Estat Major ni sense la institucionalitat que hi va posar la Generalitat.
L’independentisme es va activat per un conjunt de factors simultanis. La sentència de l’Estatut del 2010 va coincidir amb la forta crisi econòmica, el descrèdit dels partits constitucionalistes i la posició enrocada del govern espanyol (M. Rajoy). El moviment no només va activar els obertament independentistes sinó també (al menys al principi) aquells que hi veien una oportunitat per reformar l’Estat.
Davant per davant, l’espanyolisme més ranci va posar en marxa la maquinària de l’Estat, però va comptar amb l’ajuda dels tribunals i suport de PSOE i PP, que no han tingut cap esquerda en la seva oposició al que llavors es deia dret a decidir.
Aquesta resistència de l’Estat ha estat facilitada pel fet que -em sembla- sempre han vist que la proclamació d’independència era més una catxa (en paraula de la Ponsatí) que una intenció real. Una catxa que va anar pujant de to per part del govern perquè el carrer sí que es va creure la possibilitat d’arribar a la independència, i la competència entre partits no possibilitava deixar de fer proclames cada cop més altes fins que l’1-O va deixar-los amb els pixats al ventre, és a dir, sense haver fet la feina que calia per saltar de l’autonomia a la república. Els líders del procés no van tenir en compte (i no els van explicar a la gent) la reacció de l’Estat i els seus aparells, com respondria l’unionisme al carrer, l’opinió del poder econòmic i què en dirien els estats europeus.
Dit això, també he de dir que tot el relat del llibre fa una mica de tuf partidista, en el sentit que -tal i com ho veig- s’apropa bastant a les tesis d’ERC.