Sociodemografia

De fenòmens que afecten el català n’hi ha per triar i remenar, i es congrien en una mena de tempesta perfecta, però sobta que, per inconsciència o pusil·lanimitat, no es presti l’atenció pertinent al vessant sociodemogràfic. Els enemics aferrissats de la llengua hi han al·ludit manta vegada: «Cal omplir Catalunya del pitjor que tingui Espanya», proposava per carta el governador Martínez Anido al general Primo de Rivera. Anys després, Calvo Sotelo hi insistia: «Cal fomentar la immigració de gent de parla castellana cap a València i Catalunya per així conservar el seu sentit d’espanyolitat.» El 2019, el dirigent castellanista Alejandro Fernández reblava el clau: «…contra la pretensió separatista (…) qualsevol govern d’Espanya hauria d’incentivar de manera molt seriosa la mobilitat interna per tal que Catalunya torni a ser la destinació preferida de tots els espanyols». Omplir, fomentar i incentivar, tots ells verbs actius, que conviden a la militància. Quan aquell qui et vol mort i enterrat verbalitza tan cruament la seva intencionalitat, és de persona entenimentada escoltar-se’l, mal que sigui per deferència.

FUREST, GERARD: Decàleg irreverent per a la defensa del català; Núvol, el digital de cultura, 2022 (pàg. 130).