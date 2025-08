Postals des del Roine (resum 26-31 juliol)

Del tram en què el Roine surt de Martigny i canvia de direcció per anar uns quilòmetres cap al nord en diuen “el Colze del Roine” i dona pas a una quarantena de quilòmetres amb poc desnivell que acaben de baixar fins al llac Leman. En aquest tram hi ha molts de camps de regadiu, algun bosc i cada cop més magatzems i tallers i alguna fàbrica a banda i banda del riu fins a la riba del llac.

Per cert, en aquestes zones rurals de Suïssa també he vist passos a nivell en què es creuen carreteres i ferrocarrils, amb i sense barreres, igual que vaig veure a Holanda, Alemanya i Dinamarca. No sé si nosaltres en fem un gra massa amb això de voler eliminar tots els passos a nivell. O potser és que els suïssos van més amb compte i no es queixen tant.

Deia que arribo al llac i aquí canvia tot: s’acaba la Suïssa bucòlica i comença la Suïssa urbana, moderna, sofisticada… També turística.

Abans d’arribar al llac, però, una senyora que passava aprofita que m’he aturat per fer una foto, se’m planta al costat i comença a fer preguntes. Com és que porto alforges? D’on vinc? A on vaig? I ella m’explica les seves aventures passades… i futures! M’explica que està fent la pedalada de cada matí, que acaba de fer 83 anys i que aquesta tardor carregarà les alforges a la seva bici i pensa anar de Bordeus a Narbona, poca broma! Quina crac de dona!

I encara una altra curiositat helvètica. Aficionats a l’esquí que a l’època d’estiu també esquien… sobre rodes!

I no n’he pas trobat un o dos sinó uns quants més. I inclús un “centre d’esquí nòrdic” en què s’ofereixen circuits per fer a l’estiu amb bastons i aquesta mena de patins allargats que semblen esquís per preparar la temporada d’hivern. En fi… suïssos!

Doncs arribo al llac Leman i aquí tot és molt diferent. Hi ha molta més gent i tota la riba està molt urbanitzada, al menys a l’extrem oriental (Montreux, Vevey). Això no vol dir que no hi hagi coses boniques i interessants, al contrari. Aquesta foto és del castell de Chillon, un clàssic de les rutes turístiques. Els romans ja hi van construir alguna cosa però va ser a l’Edat Mitjana que els comtes de Savoia van aixecar aquest castell; es tracta d’un lloc estratègic i des d’aquí es podien controlar les rutes cap al que avui són França i Alemanya, per un costat, i Itàlia per l’altre (amb altres paraules: era un bon lloc per plantar-hi un control de peatge).

Doncs vaig tirant com puc per la riba. Pel passeig, malament, que som a l’estiu i hi ha multituds passejant. Per la carretera tampoc, que el trànsit és asfixiant. Tot i això, de mica en mica vaig avançant i al final arribo al càmping on dormiré. Aquí també fan migdiada, què us pensàveu d’aquests suïssos? Tot tancat de 12:00 a 14:00. Jo arribo a les 12:05, esclar, i no cal que digui res de la puntualitat suïssa. Doncs m’he d’esperar que tornin a obrir. I quina casualitat que el cel blau i net que hi havia fins ara canviï de sobte.

Va, però no s’hi val a queixar-se tant. Prou. Potser aquí no tenen el millor temps del món però saben aprofitar cada raig de sol, i també aprofiten els espais naturals que tenen. Passant per la vora del llac Leman he vist racons que estan prou bé.

I al vespre, les vistes des de la tenda no estan gens malament.

L’endemà, cap a Morges. La veritat és que no veig pas gaires diferències entre el mercat de carrer de la Devesa o de Palamós amb aquest d’aquí. Fins i tot les parades de fruita podrien ser dels mateixos marxaires.

Una mica més endavant la riba no està tan urbanitzada i fins i tot hi ha platges que conviden a banyar-se. Per cert, l’aigua no és gens freda i no és pas perquè hi faci gaire sol. Trobo que aquí el temps canvia molt de pressa.

Una cosa que em crida l’atenció és la quantitat de barbacoes que hi ha a parcs i jardins. És ben bé que aquí és una cosa que es fa sovint, això de quedar amb els amics o la família i fer una bona graellada de carn i salsitxes.

Ep, m’havia deixat les vinyes sobre el llac i cal que us passi una foto abans d’arribar a Ginebra. Al Valais també n’hi ha moltes, i juntament amb aquestes han entrat a la categoria de “Patrimoni Mundial de la Humanitat” que la Unesco atorga a… Buenu, que la Unesco atorga.

Doncs ja soc a Ginebra. Què us en puc dir? És la ciutat més “global” de Suïssa, amb tantes seus d’organismes internacionals i tanta gent de fora que hi ve de visita o a treballar. Un parell de símbols són el Jet d’Eau, el Raig d’Aigua que surt del llac Leman i s’enfila 140 m, o l’Horloge Fleurie, el Rellotge Florit que aquests mesos està dedicat al campionat de futbol femení que es disputa a Suïssa.

També em fixo en altres coses. Quan refresca, per exemple, les terrasses no enxufen pas aquestes estufes pudents que cada hivern proliferen més a Catalunya sinó que ofereixen mantes a la clientela.

I una altra cosa. No sé si en som conscients després que ens hagin repetit tant que el nostre estimat Estat espanyol és el més descentralitzat d’Europa. Suïssa no està pas constituïda per regions ni comunitats autònomes:

Els cantons són repúbliques sobiranes (sí: independents) que un dia van decidir unir-se per defensar-se juntes i compartir alguns serveis (Afers Estrangers, moneda i poca cosa més). Per això el sistema educatiu depèn de cada cantó, per exemple, i l’edat d’escolarització obligatòria de Ginebra és diferent de la de Zuric. Una mica diferent de la unitat d’Espanya, que no sé si recordem prou que va tenir lloc quan la Corona de Castella va envair la Corona d’Aragó i després de guanyar la guerra (1714) va obligar els ciutadans aragonesos, catalans, valencians i balears a fer, entre altres coses, la mateixa ESO que a Castella i que només serveix per fer bons cambrers i dependents de botigues. Ja m’enteneu.

Ah, i una altra cosa que admiro dels suïssos: els referèndums. No sé si és democràcia directa però s’hi assembla molt. Qualsevol llei aprovada per l’assemblea federal (el parlament) ha d’esperar 90 dies a fer-se efectiva. Si durant aquests 90 dies algú presenta 50.000 signatures per demanar-ho s’ha de convocar un referèndum per decidir si la llei és acceptada o rebutjada.

Acabo el post amb l’entrada a França (del país més descentralitzat d’Europa al més centralista) i aparco la política. Al sud de Ginebra el Roine fa un congost i la ruta s’enfila per una colla de turons que m’han fet esbufegar.

La primera nit francesa he dormit a casa d’un warmshower que m’ha tractat com un rei, la veritat. Molt amable i generós. Viu a la granja dels seus avis, que ell està acabant d’arreglar per viure-hi, i ha estat un luxe que m’acollís en aquesta mena de masia fortificada.

Ens trobem en una zona molt rural de l’Alta Savoia i diu que molts dels seus veïns d’aquests poblets teletreballen des de casa com fa ell. Segons explica, al seu poble només una tercera part dels veïns fan de pagès. Una altra tercera part teletreballen i l’altre terç fan de frontaliers, és a dir, cada dia travessen la frontera per anar a treballar a Suïssa.

Les cases de pagès d’aquí, per cert, tenen algunes diferències amb les nostres masies. Per començar, moltes tenen teulades a quatre vents per comptes de dos, i tot i que la majoria són de pedra també n’hi ha unes quantes de fusta.

Ei, és veritat que normalment tinc sort amb els warmshowers que m’acullen però en aquest viatge estic dormint més a la tenda que no pas enlloc més.

També és veritat que tinc bons veïns. Els d’avui s’han presentat a l’hora d’esmorzar per dir-me “bon jour!”.

Ara, no pas tot són flors i violes. Tot ha estat entrar a França i començar a veure centrals nuclears. Ja sabeu que l’Estat francès és el que aposta més per l’energia nuclear a Europa; només les aigües del Roine refreden reactors de sis centrals. És només una de les raons per oposar-se a un transvasament de les aigües del Roine cap a Catalunya com algun il·luminat va proposar fa uns anys.

Però deixem estar les misèries de la política energètica i deixeu-me acabar aquest resum amb una imatge més agradable, i és que malgrat tots els malgrats, la natura continua viva i sobreviurà a tothom. Apa, a reveure!

À bientôt!