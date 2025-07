Postals des del Roine (resum 18-25 juliol)

Aquest post desapareixerà quan s’acabi aquest viatge que estic fent, igual com els altres posts que escric més o menys cada dia. Els guardo en «privat» i els tinc en standby fins que al cap de dos o tres anys els rellegeixo. Si llavors encara em sembla que expliquen alguna cosa o no diuen cap bestiesa, el passo a «públic». Per això si feu un cop d’ull als posts que hi ha després d’aquest veureu que el més recent és de l’octubre de 2022.

Aquest i els resums que vindran les properes setmanes els deixaré publicats fins que acabi aquest viatge i així, si voleu, podreu fer-hi un cop d’ull.

Per cert, si cliqueu aquí veureu en un mapa per on he estat des del 18 de juliol.

Postals des del Roine (resum 18-25 juliol)

Gràcies a en Pau que dijous 18 m’ha portat en cotxe fins a Perpinyà i allà he agafat un tren rere l’altre fins que l’endemà, 19 de juliol, he plantat la tenda en un poble que es diu Ulrichen, a la part alemanya del Valais (que aquí es diu Wallis).

He triat aquest càmping malgrat els mals comentaris que hi havia a Google. Deien que l’amo és malcarat i no vol parlar anglès i doncs jo -que no sé parlar alemany- hi he anat a preguntar en francès i ens hem entès la mar de bé. No m’estranyaria que estigués tip dels turistes maleducats que quan viatgen es pensen que tothom està obligat a entendre’ls en «la llengua internacional, la que tothom parla», l’anglès.

Un altre dia parlarem de l’espanyol.

Diumenge va ser un dia que recordaré temps perquè vaig pujar (esbufegant i traient el fetge per la boca) al Furkapass, una bestiesa de coll, una collada mítica dels Alps que és molt a prop del naixement del Roine.

La baixada va anar molt bé i em vaig salvar de la pluja pels pèls, però l’endemà sí que vaig llepar. Tot i això, aquests poblets dels Alps tenen el seu encant encara que estiguin passats per aigua.

Diumenge vaig tornar a dormir a Ulrichen i l’endemà dilluns a Visp, encara al Wallis. A partir d’aquí hi ha alguna indústria però cada metre quadrat de tota la plana del Valais està aprofitat per plantar-hi de tot. Són pobles de pagesos que amb el temps s’han modernitzat amb una maquinària que fa por, però les arrels són les arrels.

La plana del Valais es va fent més i més ampla però a banda i banda de la vall per on passa el Roine continua havent-hi muntanyes impressionants que envolten i aïllen la plana.

El clima de la plana del Valais és pràcticament mediterrani, sec i assolellat (hi ha molta vinya, per exemple), perquè està envoltada de les muntanyes dels Alps que aturen les borrasques que venen tant de l’Atlàntic com del Mediterrani. El resultat és un clima càlid i sec a la vall però molt fred i humit a les muntanyes, que reben pluja i neu a manta; en baixen rius carregats d’aigua, i per això hi ha tanta agricultura.

De Visp cap a Sion, ja de parla francesa. M’hi ha acollit un warmshower que acabava d’arribar de Tenerife amb les seves filles (quan he arribat encara estaven desfent maletes). Gent molt maca, i a més ell ha pedalat molt per Suïssa (i el món) i m’ha donat alguna idea per aquests dies que després explicaré.

De Sion a Martigny, on m’estic un parell de dies per poder tenir 24 hores de relax. Primer m’estic a casa d’una excol·lega d’en Pau i després amb la que li va llogar (ens va llogar) l’habitació on vam estar després de l’operació.

Martigny em porta bons records de la recuperació d’en Pau, de la gent que hi vaig conèixer i de les excursions que hi vaig poder fer. Aquestes escapades a muntanya no van pas ser res de l’altre món des del punt de vista esportiu però els decorats naturals les van fer úniques. I com a ciutat (o poble, que és més petit que Salt), Martigny també val una visita.

Tots els turons de la banda de solei estan plens de vinya:

Cap a l’oest, allà d’on vinc, el Gran Chavalard amagat entre les bromes com en una pel·lícula. Em fa pensar en el Senyor dels Anells.

Els romans hi van fundar un campament que a l’Edat Mitjana era només un poblet però situat tan estratègicament que tothom se’l disputava.

Encara els queda un pont de fusta de fa no sé quants segles i que encara aguanta els cotxes que hi passen.

Per sort, cada cop menys cotxes i cada cop més bicis i més patinaires.

En fi, que me’n vaig de Martigny amb les piles carregades cap al llac de Leman! Però tornaré!

Ah, sí, allò del ciclista de Sion! He dubtat molt de si arribar a Ginebra pel nord del llac Leman o pel sud. La part nord és suïssa i la major part de l’altra francesa. A tots dos costats hi ha molt de trànsit i no gaires desnivells. Sembla ser, però, segons el warmshower de Sion, que la diferència és que la part suïssa compta amb més trams de ruta preparada per a ciclistes. Com que amb això també coincideixen companys de feina d’en David i una coneguda de Martigny, doncs trio tirar cap al nord. Demà, Montreux i Vevey, i després cap a Lausana, Nyon i Ginebra.