Postals des del Roine (resum 1-7 agost)

He inaugurat el mes amb l’etapa més llarga, de moment, que ha acabat amb una visita ràpida a Lió. La ciutat ha canviat molt des de la primera vegada que hi vaig estar, ja fa molts anys. Pel que fa al tema bicis, sempre ha estat ciutat capdavantera i de fet precisament hi vaig venir perquè va ser de les primeres ciutats a implantar un sistema de bicis públiques i tenia curiositat per saber com funcionaven. Aquests darrers anys ha crescut, s’hi han creat molts d’espais oberts i hi veig molts de carrils bici i ciclistes. El dia radiant també hi fa que ho vegi tan bé, suposo.
M’hi acullen una parella de warmshowers a Oullins, que està enganxat a Lió com Salt a Girona i per arribar-hi he de passar per una zona moderna que en els últims anys ha estat (segons la parella que m’acull) la nineta dels ulls del govern i s’hi han gastat una calerada amb línies de tramvies, un museu ultramodern i infraestructures llampants que deuen costar un ull de la cara.
Els meus quarts warmshowers d’aquest viatge són una parella jove, vegetarians, que viu amb un conillet en un pis petitet just a la sortida de l’aglomeració urbana. Per arribar fins aquí he trobat obres pertot arreu i el noi s’ofereix per acompanyar-me demà al matí, a la sortida, perquè diu que la part de ciutat que mira al sud també està potes enlaire. Gràcies!
Per sopar, hem buidat entre tots tres un carbassó gegant que ha portat de l’hort comunitari que tenen amb una colla d’amics i l’ha farcit d’una barreja d’enciam, cebetes i llavors de no sé què. L’acompanyament és l’interior del macro-carbassó que hem buidat, barrejat amb llenties i bulgur (que avui he après què és).
L’endemà no tinc tanta sort i he de dormir en un altre càmping, i ja en porto sis amb aquest. Bon, c’est pas grave!
Les vinyes suïsses se’m feien estrany perquè jo les tinc associades al clima mediterrani. Aquí també n’hi ha moltes i també les planten als turons, a la banda de solei. Aquestes vinyes de la Gàl·lia deuen ser d’una altra varietat perquè creixen més altes, s’enfilen enlaire, i de lluny semblen arbrets que tot just comencen a créixer. O potser és només la manera de podar-les…
A baix, a la plana, hortalisses per parar un tren i de tant en tant un poblet en algun turó o a prop de la riba.
Definitivament, el mal temps ha quedat enrere i procuro sortir ben d’hora al matí perquè no m’enganxi la calorada de migdia.
No coneixia Tornon ni l’Hermitatge i es veu que són pobles molt coneguts, tant com a destinació turística (càmpings, restaurants, creuers pel riu, pesca, vinyes fotogèniques…) com pel primer pont penjant que es va construir “a Europa occidental”, segons diu el cartell.
I cap a Valença. Aquí també m’ha acollit una warmshower però com que no em podia rebre fins a les cinc de la tarda, he aprofitat per anar a veure la meva amiga Speed Queen, que ja feia més d’una setmana que no ens vèiem.
La warmshower valençana m’ha fet patir una mica perquè no contestava cap dels missatges que jo li enviava. Després de confirmar el meu primer missatge (dos dies abans d’arribar) per dir que sí, que podia quedar-me a casa seva, no ha contestat cap dels altres missatges que li he anat enviant segons s’acostava el moment d’anar a casa seva. No tenia ni l’adreça i ja em veia buscant algun càmping o hotel baratet. Al final, però, tot ha anat bé i inclús m’ha convidat a sopar una ratatouille que ha descongelat per a tots dos. Per cert, que petit que és el món, que aquesta noia havia anat a escola amb una saltenca originària de Montpeller, una veïna del Barri Vell amb qui he coincidit al Banc del Temps, Salt-i-Oli, l’Ateneu de la Comicròs i altres entitats.
Valença no és Europa Central però tampoc no és ben bé mediterrània. He fet temps en un parc i semblava que em trobava a Londres o Berlin, tot tan verd.
…només que aquí he tingut un ensurt quan ha sortit un tren del no-res i de poc que no m’atropella!
Per anar “a casa” des del parc he hagut de tornar a travessar el Roine, i de pas l’autopista. Quina alegria que em dona no haver de menester cotxe!
L’endemà continuo baixant riu avall i cada cop veig més de camps de gira-sols com els que pintava en Van Gogh: m’acosto a la Provença!
Aviat veuré els camps de lavanda, suposo.
Mentrestant, el dia es presta a una bona remullada, ara que la calor ja apreta. És difícil (i està prohibit o desaconsellat) banyar-se a bona part del Roine, però la riba del riu fa de tant en tant algun racó on no hi ha corrent. Aquests racons s’aprofiten per fer-hi petits embarcadors o directament ports fluvials. Si no, també t’hi pots remullar!
Tot i això, molts dels càmpings que hi ha a la vora del riu tenen les seves pròpies piscines, sempre plenes de mainada.
A prop de Montelaimar hi ha un poblet que no coneixia, Ròchamaura, espectacular, amb les ruïnes del que devia ser un castell imponent. Hi he fet un esmorzar també imponent perquè m’esperen uns quants quilòmetres per davant.
Ara bé, el que he trobat espectacular és el pont penjant per a vianants i ciclistes que he hagut de travessar per arribar al poble.
Tot el que porto de riu he vist molts de canals (de reg, de servei, per navegar, …) però encara no he vist cap pantà. Suposo que com que pel Roine sempre baixa aigua no tenen problemes de sequera (i que creuin els dits perquè el canvi climàtic no els talli l’aixeta). Tot i això, per generar electricitat sí que cal canalitzar l’aigua d’alguna manera o conduir-la cap a turbines, i deu ser per això que de tant en tant hi ha com unes rescloses gegantines amb l’edifici d’una central hidroelèctrica al damunt o al costat.
I parlant d’infraestructures, trobo que aquesta segona meitat de la Via Rhôna (aquest és el nom que s’han inventat per anomenar la via verda que més o menys segueixo) està més ben cuidada que la primera. Els carrils bici ja tenen cara i ulls i estan ben segregats del trànsit i senyalitzats.
Per cert, només caldria que els nostres governants viatgessin una mica i veurien que no cal pas inventar res, que de solucions ja n’han trobades a molts de llocs. Que no tenim territori per instal·lar camps de plaques solars? Cap problema: a la via verda del Carrilet cap a la costa, que hi toca molt el sol, els ciclistes agrairien l’ombra que podrien fer centenars de plaques com aquestes, muntares com un porxo al llarg de la via.
Sóc a la Provença, pàtria del felibritge i antic regne occità. Què fan les quatre barres a la senyera de l’Ajuntament?
Doncs resulta que des de finals del segle VIII i fins al segle XIII, catalans i occitans formaven part del mateix espai cultural i lingüístic i tenien molts de lligams socioeconòmics i polítics, de manera que hi havia molts de vincles familiars i feudals entre tots dos vessants del Pirineu. Una altra guerra ho va estroncar tot perquè ens va tocar el rebre, per no perdre el costum, però les quatre barres provençals encara fan de testimoni que fins aquí vam arribar.
Ei, he dit Provença? Ja tenim aquí les primeres plantacions de lavanda!
No se la veu gaire ufanosa (la calor mata?) però d’olor en fa, us ho asseguro.
I després he trobat en Chris, que m’ha explicat que feia anys que no rebentava cap roda i mira, avui li ha tocat. Ve d’Anglaterra i un cop travessat el canal de la Mànega, ha començat a pedalar a Calais i està baixant cap a Marsella, de manera que farem junts una part del camí. No només això, la seva destinació és Barcelona, i diu que vol arribar-hi abans d’acabar el mes.
Saps què? Ben pensat, val més que vagi tirant, que ell és jove i jo m’ho agafo amb més de calma.
I per fi Avinyó! Ja sé que és molt més cara del que hauria de ser, que està espatllada pel turisme massiu, que s’ho tenen una mica cregut amb el festival de teatre, però què voleu que us digui: m’agrada. A més, ara que s’ha acabat el festival no hi ha pas tanta gent com el mes passat 😬 i s’hi pot passejar i tot. He fet per maneres de quedar-m’hi al menys dues nits, que vaig bé de temps , i així he pogut, per exemple, fer un cafè tranquil·lament als jardins de la colla Utopia (horts urbans, cafeteria, cinema…) o fer una becaina estirat a l’illa de la Bartelassa.
D’Avinyó no cal que us en parli perquè ja sabeu que és una ciutat vella que ha sabut guardar bona part de seu encant, que té un dels festivals de teatre més coneguts d’Europa, que uns quants decennis va ser seu de l’església catòlica per comptes de Roma, etc, etc , etc. De fet, Avinyó té una història que fa caure de cul. Potser per això m’agrada; aquesta mena d’aura que queda als pobles (i persones) que han viscut la vida intensament m’enganxa. I als mesos d’hivern s’hi deu estar prou bé.
Doncs acabo aquest resum a la cafeteria Utopia i d’aquí a pocs dies espero ser a la vora del mar. Salut!
Per cert, veig que aquests resums més o menys setmanals m’estan sortint cada vegada més llargs. Hauré de fer resums del resum.
À la prochaine!