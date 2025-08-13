Postals del Roine i més ençà (resum 8-13 agost)

Aquests dies a Avinyó m’han anat de perles per descansar i fer una mica el turista. Si mai veniu aquí, penseu a passar pel mercat cobert (les Halles), que és un bon lloc per esmorzar i a mes a més, si pugeu al sisè pis del seu aparcament de cotxes, podreu contemplar una bona panoràmica d’Avinyó que inclou una vista poc habitual del darrere del Palau dels Papes.
He continuat cap a Arle, capital de la Gàl·lia al temps dels romans, ocupada pels francs, atacada pels àrabs, triada per Frederic Barba-roja per coronar-s’hi emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, pintada amb estels i gira-sols per Van Gogh abans no es tallés l’orella aquí mateix… Buf, una altra ciutat amb tantes històries que no te les acabes.
Jo també tinc alguna cosa per explicar d’Arle, i és que hi he conegut una noia japonesa que s’ha estat uns mesos voltant per Europa. Els detalls no són importants però el cas és que després d’una intensa conversa…
…hem quedat per veure’ns aquesta tardor a Hiroshima.
L’endemà, cap a les Santes Maries de la Mar: ja sé que som a l’estiu i el famós aplec de gitanos que s’hi celebra cada any és al maig, però em feia gràcia passejar per carrers de llambordes i cases emblanquinades. Em dec haver equivocat de dia perquè estava tan ple de visitants (agost i dia de mercat) que prou feina tenia per avançar a peu amb la bicicleta al costat. Això sí: he trobat un bon restaurant que porta una senyora que m’explicava que havia viscut a l’Empordà i m’ha servit uns joëls (sonsos) i després una mena de carxofes que m’han carregat ben bé les piles.
L’estofat de carn de toro no em venia de gust i la cassola d’arròs de la Camarga l’he deixada per a la propera visita.
Com que el trajecte fins a les Santes Maries ha estat més aviat curt i he dinat aviat, m’he anat a remullar al Mediterrani (que feia dies de l’última vegada) i he pensat de continuar una mica més, de manera que he acabat la tarda a Aigüesmortes. Encara conserva les muralles que envolten la ciutat de quan un particular les va aixecar per defensar els interessos que hi tenia (devia ser un dels Elon Musk de l’època).
Ei, però abans d’això no us he ensenyat res de la Camarga, la plana planíssima on acaba el Roine, plena d’arrossars, horts, platges llarguíssimes, canals, toros, flamencs roses, cavalls blancs…
A Aigüesmortes m’he regalat un bon llit en una chambre d’hôtes però a Palavàs, on tampoc no he trobat cap warmshower, he hagut d’estalviar i tornar a un càmping. En aquesta zona hi ha molts de càmpings però no n’hi ha pas tants que acceptin pobres ciclistes que estem en ruta perquè molts són de bungalous i autocaravanes, res de tendes. Per sort, fins ara sempre n’he trobat algun dels que té en compte que per aquí passa l’EuroVelo8. Els itineraris EuroVelo són una mena de GR per a ciclistes que travessen Europa. La ruta que segueix el Roine és l’EV17, i la que més o menys segueixo ara i va per la costa és l’EV8 (per cert, molts dels warmshowers que passen per Palamós segueixen l’EV8).
Doncs encara sóc a la Camarga i el paisatge continua essent el mateix de molts deltes: salines, horitzons llunyans, platges llargues (i a l’estiu plenes)…
Molts de turistes a les platges, això sí, però som a l’estiu i tothom mira de fer coses que no pot fer durant l’any, no? Al cap i a la fi, jo també sóc un turista i no puc pas queixar-me de venir aquí justament quan tothom hi ve. Amb una mica de sort es queden a la platja i no me’ls trobo a la carretera, que per cert són bastant tranquil·les per aquestes contrades.
Molts busquen només això, sol i platja. També n’hi ha que busquen toros.
I dic bé que busquen toros i no pas toreros. Les festes de curses camargueses no tenen res a veure amb les corridas espanyoles. Aquí no es tracta pas de cap lluita a mort entre dos adversaris sinó d’un joc d’habilitat en què uns homes (tinc entès que no hi ha cap dona que ho faci) miren de veure qui té més habilitat per treure una peça que s’ha col·locat entre les banyes del toro (un mocador, unes flors, alguna insígnia…). El protagonista no és pas l’home que aconsegueix la peça sinó el toro que no se la deixa treure, i de fet hi ha hagut toros famosos i he llegit que al menys un parell inclús tenen estàtues als seus pobles.
Deixo cavalls, toros i flamencs a la Camarga i continuo cap al sud. A primera hora del matí, les platges sí que s’assemblen més al que m’agrada, i sembla que els flamencs són més bonics i tot.
Hi ha gent que es lleva molt d’hora, també, com aquest senyor que cuida la seva “granja” o “plantació” (no sé com es deu dir) de petxines. Les petxines d’Aigüesmortes tenen denominació d’origen i són molt apreciades.
La propera parada és Seta, i aquí sí que m’espera un o una warmshower. N’estic content i li estic agraït, però mireu aquesta foto i a veure si endevineu on té la casa.
Mira que hi ha pocs turons en aquesta contrada però sí, hauré de pujar fins allà dalt.
“Va, no et queixis Jordi, que tindràs una vista magnífica”, he pensat. I sí, efectivament, tinc una habitació per a mi tot sol amb un balcó i una vista espectacular.
I no només això, sinó que la senyora de la casa i jo ens entenem bé i em deixa quedar aquí una nit més, o sigui que tinc temps per fer una bugada, planificar si trobo warmshowers i inclús passejar per Seta i agafar forces per la penúltima tirada.
M’agrada Seta. Un parell de dies aquí i aviat entraré a Catalunya.