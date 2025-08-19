Postals del Roine i més ençà (resum 14-19 agost)

He estat molt ben acollit i he recuperat forces i Seta m’agrada molt i tot el que vulguis però aquesta ciutat, a la meva memòria, sempre estarà marcada pel record d’un nom maleït: les Escales de la Craque! La casa d’en Michel i la M.Françoise es troba a dalt d’un turó, de l’únic turó de Seta, i per pujar-hi o baixar-ne cal agafar el cotxe o enfrontar-se a unes escales de mil dimonis.
Bé, sigui com sigui, aquests dies m’han anat molt bé i encabat he reprès el viatge amb tantes ganes com al començament. Amb el permís del sol, que aquests dies fa molta calda. Miro de sortir tan aviat com puc i així a migdia ja sóc arribat i no cal que havent dinat faci més de quilòmetres.
I així, na’fent, na’fent, he arribat a Agde. Ves per on també era dia de mercat i la cosa estava ben animada.
Jo no sóc gaire de multituds i m’he dedicat a passejar per alguns carrerons estrets que m’han agradat força.
Agde també és una ciutat amb molta història que ara no ve al cas de resumir. La qüestió és que avui he tingut problemes per trobar allotjament, i pel que vaig veient cada dia costa una mica més. Apart de no haver-hi warmshowers, molts càmpings estan complets i altres només són d’autocaravanes i bungalous, em sembla que ja ho he dit algun altre dia. Podria fer bivac en alguna clariana d’algun bosquet però aquesta és l’última alternativa perquè a la meva edat, què voleu que us digui, voldria acabar la pedalada de cada dia amb una bona dutxa i un bon dinar. Total, que avui he travessat diverses vegades l’Erau, que és el riu d’Agde i que també dona nom al departament, a la recerca d’un càmping per plantar-hi la tenda. Per cert, m’ha fet gràcia un cop que he travessat el riu amb un petit ferri.
Finalment he trobat un càmping però ha estat bastant decebedor perquè no tenia ni ombra ni restaurant. Sort que Agde queda a prop i hi he anat a dinar.
La calor va de baixa al vespre i és un moment ideal per acostar-se a l’aigua (que no és pas gens fresca, la veritat), però si quan en surts bufa una mica d’aire ja fa el fet.
Agde està encarada cap al sud-oest. Té un parell de fars i des d’aquí, els dies clars, es pot veure el Cap de Creus. Ja em vaig acostant a casa!
L’endemà he passat pel costat del canal de Midi. El canal ve de Tolosa i s’acaba a Seta, però en realitat a Seta pots enllaçar amb un altre canal que ve del Roine a l’alçada de Bellcaire, i una embarcació petita pot venir de l’Atlàntic (Bordeus) pel canal de la Garona, que enllaça amb el de Midi, i acabar a Ginebra o a Alemanya a través d’altres canals que travessen Europa.
Aquests dies d’incendis fenomenals a tot el Mediterrani s’ha parlat d’un foc a prop d’aquí que ha cremat 16000 hectàrees al departament de l’Aude. Els meus warmshowers d’avui, dia de la Mare de Déu d’Agost, són voluntaris i han anat a ajudar amb el que han pogut. A la carretera, he vist tot de cotxes de Protecció Civil, Gendarmeria i voluntaris uniformats però quan m’hi he acostat he vist que el perill no era pas el foc.
Resulta que una multitud estava fent missa en un descampat al costat d’una església, la de la Mare de Déu de Liés.
Per cert, no m’ha pas semblat que la mitjana d’edat fos gaire elevada comparada amb la de la parròquia catalana.
He passat a prop de Narbona però no hi he acabat d’entrar. No m’ha calgut perquè els warmshowers que m’han acollit viuen en un poble a uns 10kms que es diu Armissan. Ella és esperantista i només acullen ciclistes esperantistes. Jo ho vaig ser una mica a la meva joventut tot i que ara ja no sabria pas fer cap frase. Tot i això, gràcies al Sr Google he pogut redactar un missatge que els deu haver fet gràcia i m’han convidat a sopar i esmorzar i a dormir en una habitació per a mi tot sol. La veritat és que alguns esperantistes em fan una mica de ràbia perquè gasten energies a aprendre una llengua artificial que hauria de portar-nos a una comunitat universal (tot i ser un ideal que respecto) però no fan res per salvar una llengua que parlen els seus veïns i s’està morint (en aquest cas, l’occità). Hem discutit de bon rotllo però hem discutit. Ara que vinc de Suïssa penso que allà hi ha un sentiment de comunitat nacional molt fort però en canvi s’hi parlen quatre llengües diferents; la base que els uneix és el respecte als altres membres de la seva comunitat, fa molts anys que estan units i no han pas trobat a faltar cap llengua comuna. Si volem que tota la Humanitat esdevingui realment una comunitat potser el que cal no és pas inventar-se llengües comunes sinó respectar les que ja tenim i estimar-nos i respectar-nos tal i com som.
En fi, qui no té feina el gat pentina i hem estat xerrant molta estona a l’hora de sopar. L’endemà ens hem acomiadat de molt bon rotllo amb un bon esmorzar (koran dankon) i jo he acabat de fer la meva darrera etapa occitana d’aquest viatge, que per aquests verals són terres de vinya, canals i estanys d’aigua salada.
Leucata comparteix estany amb Salses, que és la primera població catalana venint del nord. Jo no hi he pas passat perquè justament sóc a l’altre costat de l’estany, de manera que la primera ciutat catalana on he estat es diu el Barcarès. Més que una ciutat sembla més aviat una macro-urbanització però què hi farem.
Poc després he tingut la primera conversa en català des de fa moltes setmanes i això m’ha fet il·lusió per dues raons: perquè l’he tinguda amb un rossellonès i perquè el rossellonès era un noi jove! Encara no ho tenim tot perdut!!! 😂 (val més riure per no plorar!).
Doncs aquest noi m’ha explicat que havia anat a una de les escoles Bressola, la del Soler (al costat de Perpinyà) i que després del col·legi (com si diguéssim ESO) volia continuar al liceu (com si diguéssim Batxillerat) però no ha pogut perquè encara no n’hi ha cap en català. No sé si n’esteu al cas però fa dos o tres anys que l’Ajuntament de Perpinyà i la Bressola s’estan barallant perquè la Bressola va comprar un edifici (un antic monestir) per fer-hi un liceu i l’Ajuntament no dóna els permisos corresponents. La cosa està en els tribunals, és a dir, malament.
Côté gastronomique, ja m’estic afrancesant: ja he provat les moules frites que s’anuncien a tot arreu.
Tot i que jo em pensava que aquesta era una especialitat belga, però tot al llarg de la costa n’he trobat. Ara, a mi que el que m’han agradat són unes bones sardines que m’han fet poc abans d’Argelers.
Una pregunta: segur que més d’una vegada heu passat amb el cotxe pel costat d’aquestes cabanes; us hi heu parat mai?
Jo sempre havia pensat que era la reconstrucció d’algun poblat del neolític com aquelles cabanes que hi ha al Parc de la Draga, a Banyoles. De fet, s’assemblen molt, no? Doncs una altra vegada que m’hi havia encantat vaig estar una estona llegint els cartells que n’expliquen la història i resulta que res de neolític: són velles (no antigues, sinó velles) cabanes de pescadors que es guanyaven la vida amb el que treien dels estanys d’aquí. I va haver-hi gent vivint-hi fins a 1950! Catalans del Rosselló…
Després arriba Argelers i la seva platja llarga i ampla plena d’estiuejants (no vull pensar en els camps de concentració) i de seguida les Alberes, que sembla que de lluny ja m’estan esperant. Demà ens veurem les cares!
Les Alberes m’agraden molt, gairebé tant com les Gavarres. Tenen en comú la sequera persistent i les nombroses restes prehistòriques però aquí hi ha valls més fondes i més vinya per comptes d’alzines. Llàstima que siguin tan feixugues de pujar.
Ara, les vistes són esplèndides! A més a més, la baixada té un premi important: un bon rostit al bar/restaurant de la Fraternal d’Espolla! Ja m’agradaria que a Palamós tinguéssim un casal o ateneu on poguéssim conspirar amb una bona gerra de cervesa a la mà.
I baixant, baixant arribo a Figueres. Però què és això que veig?
Doncs sí, aquí també tenim (o a Figueres tenen) passos a nivell i no en fan cap drama. Jo que em pensava que això només es veia a Dinamarca o a Suïssa… Ara, que a l’Empordà són una mica particulars. He passat pel costat d’una granja i guaiteu quina gallina que hi he vist.
Són particularitats dels empordanesos. Doncs potser és que aquell pas a nivell està a mig fer, com aquesta església de Bellcaire:
O és que estava acabada i algú se la va carregar? Deixem-ho estar. De moment, ja he arribat a Palamós
I ara queda l’última part del viatge que ja no faré pas sol sinó acompanyat: cap al Vendrell falta gent!