El bilingüisme mata

Selecció de part de l’article de l’Ot Bou sobre l’anomenat “Pacte Nacional per la Llengua”:

La urgència

El document d’aquest pacte serveix per a constatar per enèsima vegada una disfunció ben catalana: en l’àmbit acadèmic, per pur sentit del rigor, s’hi poden admetre coses que, destil·lades en conclusions polítiques, són titllades de radicals.

El text reconeix que la immersió no es compleix en moltes parts del país en part perquè “hi ha hagut un cert relaxament en l’aplicació dels principis del model”; que hi ha alumnes que no acaben l’escolarització amb “una competència suficient” en català; que les noves fornades de mestres no estan formades per aplicar-la; que hi ha funcionaris, en general, que no coneixen prou ni el català ni els drets lingüístics; o, en l’àmbit sanitari, per exemple, que la incorporació sistemàtica de professionals estrangers impedeix la preservació dels drets lingüístics dels pacients.

Amb una lectura atenta, el document del pacte fins i tot admet que la manca de poder català sobre l’administració de justícia articula una opressió lingüística permanent.

La creació del Departament de Política Lingüística, forçada per Esquerra, és un regal més enverinat que no sembla per als socialistes perquè en un moment que el PSC sembla totpoderós i invencible, aquesta mena de grinyols n’exposen les vulnerabilitats, i els socialistes són vulnerables davant de tot allò que fa visible el conflicte nacional perquè ells viuen de fer-lo invisible.

El pacte reconeix que Catalunya té un volum d’immigració excepcional i que, amb el català minoritzat, és una situació lingüísticament insostenible si no hi ha un pla Marshall titànic per a la integració o un canvi radical de model econòmic. Per això mateix, per cert, Aliança ajuda més els socialistes que no pas els combat: perquè el discurs estomacal i fanàtic no serveix per a transformar, sinó per a encarcarar el debat en llocs comuns que no tenen cap mena d’interès en les solucions.

El problema és que s’ha signat un Pacte Nacional per la Llengua molt magre, que no va acompanyat de cap mesura legal, i que hi ha un abisme entre el diagnòstic i les propostes que només pot explicar-se pel cinisme o per la ingenuïtat.

[Els que han signat el pacte] s’equivoquen, a parer meu per una lectura errònia de la força que tenen els socialistes, que són més fràgils que no semblen. El mal prové del dia que, acatant l’article 155 i investint el president Quim Torra, es va decidir permetre que el PSC tornés a la centralitat, en lloc de fer per mantenir-lo arraconat en l’eix radical on tot sol s’havia posat. En la qüestió lingüística, de fet, es veu amb una claredat especialment meridiana com el relat de la concòrdia del PSC és, en realitat, repressió, perquè allò que realment salvaria la concòrdia serien unes mesures proporcionals a la cruesa del diagnòstic.