Decàleg irreverent per a la defensa del català

Sou, ara sí, en una cruïlla. I, allà on hi ha una cruïlla, hi emergeix de manera immancable el desassossec. El desassossec de capficar-te que, potser, el teu poble i tu no sereu capaços de saltar el mur; que no podreu bastir un primer poder i un corrent d’opinió prou robustos que obliguin els esquitxamicros que us representen a bandejar la retòrica i abordar la veritat; que no sabreu desemmascarar els estigmes lingüicides i el cosmopolitisme alienador que deixen en paper mullat les lleis i els drets connaturals de què sou posseïdors; que, entre els sofismes dels impostors i la vostra feblesa adquirida a base de bastonades, esdevindrà impossible un tsunami veritablement emancipador que permeti a les vostres arrels transcendir-se i projectar-se cap al futur; que, en aquesta cruïlla que saps definitiva, acabeu per enfilar la costera que us porta al Calvari de la mort. O que acabi passant tot el contrari, perquè la por del no-res i la resistència que origina no seria el primer cop que obressin meravelles.

Hi ha la possibilitat, remota però no del tot inimaginable, que tu i els teus arribi un moment que ja no pugueu més i que aleshores, sense excepció, ho pugueu tot. En una erupció d’energia alliberadora que arrasi tanta iniquitat, i que faci que la teva parla -la mateixa amb què Vicent Andrés Estellés plora la seva filleta Isabel, prematurament morta, i cantà l’esperança en un poble unit- sigui restituïda en la seva condició d’ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra, i de la flor del taronger.

Sobretot: que mai no es pugui dir que no ho vau fer perquè crèieu que era impossible perquè, tècnicament, en sociolingüística no hi ha res impossible. És conegut el cas de llengües zombi que s’han revitalitzat. L’hebreu, que va passar a pitjor vida el 400 dC, o el còrnic, al segle xvi, ho certifiquen. El primer, renascut del nínxol litúrgic i actualitzat com a pal de paller cohesionador d’una col·lectivitat multilingüe; el segon, en estat comatós i a la Unitat de Cures Crítiques, però amb constants vitals i centenars de parlants. Cap miracle, tota la voluntat de ser.

Un altre cas, menys extrem però també compromès, és el de la comunitat lingüística txeca. Del 1620, any en què va tenir lloc la derrota a la batalla de la Muntanya Blanca, fins ben entrat el segle xx, la situació del txec va ser tan precària i la influència germanitzadora tan forta, que molts van témer per la viabilitat de l’idioma. El fet que Franz Kafka, nascut a Praga, no es plantegés d’escriure en la llengua del seu país, ja és prou simptomàtic del diferent grau de prestigi que arribà a haver-hi entre el txec i l’alemany. De com van ser els espectacles de putxinel·lis el fil conductor de la cultura popular que durant centúries va vehicular el manteniment de la consciència grupal i l’ús de la llengua entre el poble ras, algun estudi cinematogràfic en produirà algun dia una d’aquelles pel·lícules que emocionen l’espectador perquè mostren com pot arribar a ser d’extraordinària -quan s’ho proposa- la voluntat humana.

Torna a mirar al davant. Ets, sou, en una cruïlla. La mateixa cruïlla en què fa quatre dies es van trobar dos pobles eslaus, minoritzats fins a un punt dramàtic per una llengua totpoderosa. Un cop va col·lapsar l’imperi soviètic i van poder accedir a la condició estatal, dos camins i una tria antagònica: els ucraïnesos, cap a la normalitat; els bielorussos, cap a la residualitat.

Ucraïna venia de patir l’holocaust alimentari que va ser l’Holodomor, que en va delmar la població en milions de persones i que va concentrar l’ús de l’ucraïnès a les regions rurals de l’oest. Alhora, els óblast industrials de l’est eren repoblats per migrants russos i al centre, amb Kiev com a capital que calia emular, bona part de la població urbana ja havia estat russificada. No només això: per a completar la bomba de rellotgeria, la mare Rússia, amb un sentit possessiu d’allò més punyent, ha considerat de sempre l’antic ducat rus de Kiev com l’origen de la seva nació. Tot i l’endimoniament contextual, que ha inclòs xantatges emocionals, religiosos, econòmics, militars, annexionistes i diplomàtics, el sentit de pervivència i la determinació del poble ucraïnès han reeixit i la seva llengua guanya parlants i espais d’ús a cada instant. Per contra, després d’independitzar-se, la cosina Bielorússia va optar per mantenir al poder un autòcrata nostàlgic de l’era soviètica que ha menyspreat l’idioma propi fins al punt de convertir-lo en l’únic que, tot i comptar amb el privilegi d’un estat propi, és en risc imminent de desaparèixer. Les enquestes, inclements, indiquen que només un deu per cent dels bielorussos empren la seva llengua en totes les situacions comunicatives. Aquesta estadística demostra empíricament que l’autoestima, la independència espiritual, és tant o més cabdal que l’administrativa per a prevaldre.

Com tants altres pobles, també vosaltres us heu passat anys i panys reclamant l’autodeterminació. I aquí la teniu, finalment: l’autodeterminació lingüística. Per molt que ho vulguis, per molt que ho vulgueu, no hi ha manera de defugir-la. A l’esquena, un atzucac. És ni més ni menys que la cruïlla final en forma de referèndum quotidià que dirimirà, en un sentit o un altre, el teu futur, i el dels teus. Els d’ara, i els que vindran.

Els temps tempestuosos que han de venir conclouran si la teva és una llengua nacional, d’ús ple i amb capacitat per aixoplugar els diversos accents que s’han assentat al país o si, ben al contrari, deriva en una llengua tribal, pròpia d’una col·lectivitat minvant que serà gradualment encapsulada en reserves geogràficament focalitzades, a imatge i semblança de les reserves índies dels sioux, els pawnee i altres tribus originàries que ocupen un 4% del territori estatunidenc. Com a pírric rescabalament del genocidi a què han estat sotmeses gaudeixen, això sí, de lleis especials que els permeten regentar sense gaires restriccions temples de ludopatia on embrutir l’ànima pròpia i l’aliena. Si aquesta comparació la trobes excèntrica, agafa la lupa i guaita les Gaeltacht, les comunitats gaèlicoparlants d’Irlanda, que, en un aïllament extrem -al quadrat-, ja són només exotismes de punta fina sobre el mapa de l’illa. Hi viuen un 2% dels sud-irlandesos.

L’epileg de la teva nissaga no l’ha escrit ningú. Igual que els jueus israelians, els txecs, els ucraïnesos o els bielorussos, el desenllaç l’escriureu vosaltres, i les vostres ganes de fer-ho. Així com és indiscutible que hi ha unes lleis inexorables de la vida, la primera de les quals és la mateixa mort, també ho és que no hi ha unes lleis inexorables de la Història. Com a bons humanistes, els existencialistes tenien raó: l’existència sempre precedeix l’essència, i la llibertat de triar empara l’ésser humà. Cada interacció, cada silenci, cada acte inercial o resistent en qualsevol indret dels Països Catalanoparlants compta, i modela la composició canviant del trencaclosques lingüístic.

Si decideixes que sí, que, amb independència del que facin els altres, tu sí que inicies o continues aquest camí ardu, que potser ja havies encetat fa anys en un context de solitud i poc propici, agafa forces pensant que aquesta maltractada i malferida però contra tot pronòstic encara viva llengua t’ho agrairà. La teva consciència, el teu tresor més preuat, també. Perquè, ara que ja has fet el pas i travessat la ratlla, has de tatuar-te, gravar-te a sang i foc, que allò que val és la consciència de no ser res, absolutament res, si no pots ser en la llengua del teu poble.

