Català i valencià

Sanchis Guarner, lúcid, precursor, ja reivindicava la carta guanyadora en la qüestió dialectal: el policentrisme convergent. No es tracta en cas d’una paradoxa, sinó d’una preciosa evidència: sou una unitat en la diversitat. I casa teva és allà on, quan dius t’estime, et responen t’estimi, t’estim o t’estimo amb una proximitat que té tant d’afecció com d’identificació mútua.

Permet que el coneixement de la realitat t’ajudi a esbotzar els constructes mentals, fets de fronteres imaginàries, amb què us han enverinat. No oblidis els famosos versos de Machado que sentencien que «Castilla miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora», perquè alguna ressonància d’això hi ha en el sentiment blaver o gonella, però també i sobretot en la superioritat de molts catalans envers els valencians.

FUREST, GERARD: Decàleg irreverent per a la defensa del català; Núvol, el digital de cultura, 2022 (pàg. 79).