Adéu-siau fanfarrons, hola fatxes

“Ciutadans” no ha aconseguit ni un sol diputat a Europa i s’ha acabat de morir. L’invent que l’espanyolisme més ranci es va treure del barret per compensar la mala imatge que tenien PP i PSOE i rebatre la part regeneracionista que tenia l’argumentari independentista va tenir èxit i va fer la part de feina que li tocava per salvar la sagrada unitat de la seva pàtria. Ara, missió acomplerta, s’ha apartat perquè PP i PSOE puguin tornar a monopolitzar el debat, si se’n pot dir debat, polític espanyol.

Les eleccions europees, però, també han servir per consolidar la proposta ultra que fa anys que ha perdut la vergonya i treu el nas. El vots que donen suport a la ultradreta espanyola han sortit en part de Ciutadans però també, com arreu d’Europa, d’uns electors que veuen que l’esquerra ja fa anys que no fa d’esquerra. Ja fa molt, massa, que els partits institucionals autoanomenats d’esquerra han assumit el marc mental de la dreta i per tant no representen cap alternativa. ERC, PSOE i bona part dels Comuns són partits conservadors que juguen a fer agafar rabietes a la dreta. L’única diferència important entre PP i PSOE és que uns diuen que són de missa i els altres diuen que són anticlericals. A la pràctica, ja ho diu el tòpic actualitzat: no hi ha res més semblant a un europeu de dretes que un europeu d’esquerres, almenys pel que fa als partits majoritaris. No sé si aquesta onada va començar amb allò de l’Escola de Chicago però van ser Reagan i Thatcher que van empènyer definitivament allò que va començar dient-se neoliberalisme i avui veiem que són els reaccionaris de tota la vida.

Com ha anat tot plegat? Són aquests think tanks que han sabut dissenyar l’estratègia a llarg termini que ens està portant a la pèrdua dels drets conquerits després de la desfeta del nazisme? Sigui com sigui, l’esquerra s’ho ha de fer mirar: a la gent que té problemes per arribar a final de mes, que sua per pagar el lloguer o la hipoteca, que s’ha d’esperar mesos perquè l’operin en un hospital públic o que veu que els seus fills surten d’escola tan ignorants i més maleducats que quan hi entren no els pots pas dir que la solució és més capitalisme, reduir impostos i encongir l’Estat.