A St Roc amb la Paz

Encara no havia fet cap excursió amb la Paz i ahir vam decidir que avui sortiríem a fer un passeig. Hem anat fins a St Roc de Vilablareix i diu que li ha agradat molt, sobretot la part de bosc. Aviam si això ens anima a fer alguna altra sortida! Ara que amb la MJ ja només podem sortir fins al riu estaria bé que la Paz agafés afició a sortir a muntanya, a peu o en bici.

Ha estat curta però ben aprofitada. Les bicis ens han dut fins a l’església de Vilablareix i les hem deixades lligades allà mateix. Després hem pujat a peu tot passat pel cementiri, hem vist la Torratxa de lluny (l’estan restaurant o potser només netejant, una bastida l’envolta), cal Curt i amunt.

Com que hem anat més de pressa del que em pensava he aprofitat per caminar una mica més i l’he portada a veure la masis de can Vilosa, que eś a prop. Jo em pensava que estava bandonada, això és el que m’havia semblat l’última vegada que hi vaig passar a prop, però avui hi hem sentit, primer, i vist, després, un gos a dins, de manera que algú hi viu.

He recordat l’únic aplec de St Roc a què vaig anar. Llavors l’ermita encara no estava restaurada (ho van fer al 2002) i els aplecs es feien a l’església de St Menna, al poble vell de Vilablareix.