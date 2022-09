Adéu, Tres Bessones (vuitanta-quatrena carta a la meva neta).

Estimadíssima Mila.

No és premeditat, però ara m’adono que aquesta carta que començo ara -la que fa el número vuitanta-quatre de les que et porto escrites- la penjaré poques hores abans d’un acte que m’ha tingut bastant enfeinat aquestes darreres setmanes. És una ponència que m’han demanat per a un Seminari sobre la crítica literària catalana que organitza l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i que demà, dimarts, es desenvoluparà al llarg de tota la tarda a l’Ateneu Barcelonès.

Per a mi aquest acte és força especial. És el primer una mica important en què hi intervinc després de quasi dos anys concentrat en l’organització del Centenari de Joan Triadú i que no té cap relació amb el Mestre. Podríem dir que demà s’obre una porta nova en la meva trajectòria. Una trajectòria que serà tan llarga com les circumstàncies ho permetin, però que t’asseguro que no m’obsedeixo a continuar-la. Vull dir que si a partir d’ara em quedo més amagat a casa -escrivint i llegint, això sí, que la pila de llibres que tinc pendents ja comença a ser preocupant- no em passarà res. Ni al meu ego ni al meu benestar.

De fet, el programa de feines que m’espera ara mateix és important: primerament, acabar d’afinar els últims detalls del viatge de sis dies que una colla de catorze ‘sèniors’ farem el mes d’octubre a la Pulla (el taló de la bota italiana, per entendre’ns), tot seguit començar a preparar la festassa que farem el 30 de novembre, quan l’àvia i jo complirem cinquanta anys de casats, també aprofitar al màxim el curs -en català, castellà i italià- que començaré aquesta mateixa setmana (i que durarà fins al juliol de l’any que ve) dedicat a estudiar cant per cant l’Infern de la Divina Comèdia de Dante… i un munt de coses més que aniran sortint i que, si m’atreveixo i puc, entomaré.

És important això que et dic de ‘si m’atreveixo’ perquè el meu termòmetre vital funciona a partir de la curiositat -un assumpte sobre el qual em consta que ja te n’he parlat en alguna carta anterior- i de les ganes de conèixer coses noves. De fet, per a mi el moment més feliç del dia és quan cap a les 6 del matí poso els peus a terra i faig recompte del munt de coses que m’esperen per tirar-les endavant.

(He parat d’escriure, he rellegit tot el que t’acabo de dir i m’adono d’un detall que fa que aquesta carta sigui diferent de les vuitanta-tres que l’han precedit: tot el que t’hi explico em surt com si la Mila a la qual m’adreço ja no fos la mateixa que abans, que fos més gran. Lògic, perquè certament ETS més gran. T’has fet gran i mai em trauré del cap el convenciment que aquest any i mig que la pandèmia ens ha trencat aquell ritme que teníem establert per veure’ns -hem passat de dues o tres vegades a la setmana a no veure’ns gens- a l’àvia i a mi ens ha privat de seguir de prop el procés de transformació, gairebé una metamorfosi, d’aquella nena de nou anys a la noieta de deu i escaig que ets ara. També podria ser que jo ja hagués deixat de ser aquell avi carregat de sentències i recomanacions. No per res: senzillament perquè potser tot el que t’havia d’aconsellar ja t’ho he aconsellat…)

El temps, però, continua implacable i ens força a trencar rituals i a generar-ne de nous. Per exemple, el que acomplíem des de 2016: comprar a la Setmana del Llibre en Català el calendari de Les Tres Bessones de l’any següent i penjar-lo a la capçalera del llit que tens a casa nostra. Aquest any l’àvia i jo hem cregut que potser ja no cal comprar-lo i, per tant, en l’armari de l’habitació que ocupes quan vens a dormir a casa queda la col·lecció de set calendaris -de 2016 a 2022- dibuixats per la meravellosa Mercè Capdevila perquè en facis, quan sigui el moment, el que més t’agradi. O la novetat de la setmana passada: que alguns dies ja comences a anar sola a l’Escola.

Altres rutines, en canvi, no han variat. Com, per exemple, prendre nota de la teva creixença en les indicacions que tenim marcades amb llapis a la paret de la teva habitació. Em va semblar molt significatiu que l’última vegada que has estat per casa -no fa gaire- el primer que vares fer va ser descalçar-te i arrambar-te a la paret perquè fixéssim els progressos de la teva estatura, cosa que em fa pensar que a tu també els indicis del pas del temps no et deixen gens indiferent.

En fi, estimadíssima, ho deixo aquí amb la promesa de no aturar el raig de cartes (i amb la intriga personal de veure cap a on s’encaminaran aquestes estranyes converses d’un sol interlocutor de les quals, si hi ha sort, tu tindràs coneixement d’aquí a uns quants anys).

