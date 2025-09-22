Xapes i insígnies a l’Andorra de fa seixanta anys.

Dies enrere, mentre buscava la insígnia del Club Juvenil La Ballena Alegre sobre la qual vaig parlar en aquest apunt, vaig recuperar unes quantes xapes històriques.
Situem-nos en el temps: parlo dels últims dies de desembre de 1965, l’any de l’actuació dels Beatles a Barcelona; és a dir, de fa seixanta anys.
Per aquella època jo llegia “Salut les Copains”, una revista musical francesa adreçada especialment al públic jove. Als ye-yés, vaja.
La revista sortia cada mes però no sempre arribava a la Llibreria Francesa (aleshores a la Rambla) tal com ja vaig explicar fa dotze anys en aquest apunt.
El cert és que aquell 1965 alguns cantants francesos –penso en Antoine i en Michel Polnareff, tot i que no eren pas els únics– varen posar de moda unes xapes rodones que es fixaven a la roba amb una agulla imperdible i que exhibien frases i imatges de tot tipus amb una certa tirada cap al Pop Art, com no podia ser altrament.
Si la memòria no em falla el nom d’aquests objectes era ‘badgets’, una manera de afrancesar el mot anglès ‘badge’, que significa precisament ‘xapa’, ‘insígnia’.
He fixat la data dels darrers dies de desembre de 1965 amb ple coneixement de causa perquè entre el 30 de desembre i l’1 de gener var ser quan els pares, mon germà i jo vàrem fer la nostra primera visita a Andorra.
Allí va ser on vaig descobrir un parell d’increïbles botigues de discos: Ford i Transbord (un disc LP de vinil valia 125,00 pessetes i un de quatre cançons 75,00).
En aquella ocasió entre els estalvis de mon germà, els meus i l’ajut financer dels pares vàrem comprar un disc de quatre cançons dels Beatles amb ‘Yesterday’, l’àlbum ‘Beatles for sale’, el primer disc de Bob Dylan —“The Freewheelin’ Bob Dylan”— amb la carpeta que s’havia comercialitzat a França: “Bob Dylan en roue libre” i un disc de quatre cançons en directe dels Rolling Stones titulat ‘Got LIVE if you want it!’ que em sembla que avui és una peça de col·leccionista (vegeu aquí).
I en la mateixa botiga vaig veure que en un racó hi havia un aparador amb uns quants exemplars d’aquelles xapes que fins aleshores només havia pogut veure a les pàgines de ‘Salut les Copains’.
De seguida em vaig fixar en la xapa que teniu just aquí sota perquè em va encantar el joc de paraules que contenia: dos mots francesos —Paul i Paix— amb un signe d’igualtat entremig que volia dir que tant un com l’altre tenien una característica en comú: la mateixa traducció —Pau— en català.
Pau i pau = Pau
Ja que hi era, encara vaig comprar una altra xapa que deia “Je suis un monstre” i uns mesos després vaig trobar –a Barcelona, on la moda de les xapes va entrar amb una certa empenta– una altra que deia “Sóc molt bèstia”, amb un esplèndid i enyorat accent diacrític damunt de ‘sóc’.
Recordo que l’any 1967, quan vaig començar a sortir amb l’A., ella portava una xapa que deia “M’agrada Cavall Fort” que, dissortadament, s’ha perdut.
Acabo aquest apunt amb un parell d’imatges més. En aquest cas es tracta d’insígnies de solapa. I totes dues provinents també dels primers anys seixanta.
La primera és de l’Agrupació Astronòmica Aster, situada en l’edifici del passeig de Gracia (encara hi és) on hi havia hagut un dels primers ‘drugstores’ de la ciutat, i de la qual vaig ser soci durant tres o quatre anys mentre estudiava el Batxillerat Elemental.
La segona és de les “Hermandades del Trabajo”, una entitat a la qual mon pare es va afiliar per aquella mateixa època (va arribar a tenir alguna responsabilitat directiva en la delegació de Barcelona) i a través de la qual a casa vàrem començar a fer estades de vacances a l’estiu i sortides com, per exemple, aquella que ens va portar a Andorra ara fa seixanta anys.
La insígnia de l’Agrupació Astronòmica Aster de quan vaig ser-ne soci
La insígnia de les ‘Hermandades del Trabajo’ heretada de mon pare
Sobre la relació de la família Isern amb les Hermandades del Trabajo crec que podria esprémer uns quants records més que segurament donarien per a un apunt específic.
Un apunt que no descarto escriure d’aquí a un temps.
Perquè, al capdavall, tot és biografia…
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!