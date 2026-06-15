Vint-i-dos anys de Totxanes.

Avui fa vint-i-dos anys que vaig publicar la primera Totxana. Aquesta.
Des d’aquell llunyà dia de juny de 2004 he penjat en aquest Bloc un total de 4.918 apunts (*), comptant aquest, i encara en faltaria un que, ja escrit, espera torn per sortir el proper diumenge 21, Festa de la Música.
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(*) Apunts que com ja he comentat en més d’una ocasió conservo degudament impresos en paper i desats en arxivadors de dues anelles, com els de tota la vida.
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Si no m’erro, doncs, aquestes xifres representen una mitjana de quasi 19 apunts mensuals (que no està gens malament), tot i que reconec que en els darrers temps el ritme de la meva escriptura ha baixat notablement.
Posat a buscar pretextos podria dir que cada vegada em queden menys coses per abocar en aquest espai. I, certament, no mentiria.
De fet, la dimensió memorialística d’aquestes Totxanes és notòria i àmplia. I la prova és que quan evoco amb algú de la meva edat detalls del nostre passat gairebé sempre puc remetre al meu interlocutor a algun apunt en el qual he tocat el tema en qüestió.
Per dir-ho ras i curt: tinc la impressió que el dipòsit de records i batalletes que encara no he convertit en Totxanes el tinc cada vegada més buit.
D’aquí, doncs, l’alentiment en el ritme de la meva escriptura.
També podria parlar de mandra combinada amb el compromís d’atendre unes quantes feines acumulades (sóc un exemple vivent de la dita: ‘els cansats fan la feina’) que a poc a poc vaig enllestint… fins que me n’arriben de noves.
Des dels primers anys tinc el costum de portar una llista on anoto els temes sobre els quals em semblaria interessant parlar-ne aquí. Ara mateix em ronda pel cap escriure alguna cosa sobre la Generació literària dels 70; sobre les ‘Vides’, de Giorgio Vasari, que ara es presenten per primera vegada en català; sobre la ciutat de Torí que visitarem amb la nostra néta molt aviat; sobre la conferència dedicada als Beatles que donaré en una aula universitària per a gent gran l’últim trimestre d’enguany a Badalona; sobre el llibre ‘Black & Cat’ que acaba de publicar la gent de la revista Enderrock dedicat al primer concert dels Rolling Stones a Barcelona, ara fa 50 anys, i al qual vaig assistir; sobre els 65 anys del Motel Empordà i els 100 anys del naixement de Josep Mercader, el seu fundador; sobre el magnífic llibre biogràfic que ha escrit la seva néta Sílvia Subirós i Mercader; sobre una peça teatral que acabo de veure al voltant de l’entrevista per a la revista ‘Destino’ que l’any 1972 Montserrat Roig va fer-li a Josep Pla; sobre els plans d’ordenar papers i arxius de casa durant l’agost…
Pel que podeu veure, doncs, mentre la salut i la curiositat m’acompanyin –i siguin més influents que la sempre seductora mandra– sembla que això de les Totxanes continuarà tirant endavant.
Si Déu vol, com diria l’A.
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