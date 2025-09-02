‘Via della Povertà’. És a dir, el ‘Desolation Row’ de Bob Dylan cantat per Francesco De Gregori.

Un dels músics que he escoltat amb més interès aquest agost ha estat l’italià Francesco De Gregori (vegeu aquí) que l’any 1974 va traduir -conjuntament amb Fabrizio De André (vegeu aquí)- a l’italià la descomunal “Desolation Row” (vegeu aquí) escrita per Bob Dylan l’any 1965.
La carrera de Francesco De Gregori ha estat molt important i precisament aquest 2025 fa cinquanta anys que va gravar l’àlbum “Rimmel”, tot un clàssic de la música italiana del segle passat que encara avui escolto amb plaer.
I de manera molt especial he de destacar “Amore e furto”, el disc de versions de Bob Dylan que va publicar el 2015 i que mai em canso d’escoltar.
Em sembla que val la pena recordar una de les característiques d’aquells primers discos de Dylan (anys 1963 i següents) era la presència de cançons llargues amb una lletra que era una tirallonga de personatges i situacions en la majoria dels casos summament suggerents.
No és estrany, doncs, a partir de 1968 trobar en els primers discos de Sisa cançons d’aquesta mateixa factura. Penso en “El trist i desconsolat enterrament de la meva esposa”, “En el castell”… o en “Qualsevol nit pot sortir el sol”, sense cap mena de dubte la tirallonga més cèlebre de la música feta en català.
I ara tothom dempeus, que Francesco De Gregori canta Bob Dylan:
(Bob Dylan. Versió italiana de Fabrizio De André i Francesco De Gregori)
Il bagno turco in fondo al vicolo
è affollatissimo di marinai
prova a chiedere a uno che ore sono
e ti risponderà “non l’ho saputo mai”
girano passaporti senza foto
e cartoline dell’impiccagione
l’equilibrista e il commissario cieco
vanno a braccetto col prestigiatore
e i reparti speciali sono pronti
il circo è già arrivato qui in città
io e la mia signora ci affacciamo stasera
da via della Povertà
Cenerentola sembra così facile
ogni volta che sorride ti cattura
è proprio tale e quale a Bette Davis
con i pollici infilati alla cintura
Arriva Romeo sconsolato
e si lamenta “la mia donna sei tu”
ma qualcuno gli dice
“sei nel posto sbagliato, non farti rivedere più”
e l’unico rumore che rimane
dopo che l’ambulanza se ne va
è Cenerentola che lava la strada
in via della Povertà
Adesso si nasconde la luna
anche le stelle sono quasi nascoste
l’indovina che legge la fortuna
se ne sta andando con le sue risposte
Ad eccezione di Abele e di Caino
e del gobbo di Notre Dame
sono tutti occupati a far l’amore
oppure aspettano la pioggia che verrà
e il Buon Samaritano si sta cambiando
si mette in tiro per il Gran Galà
stasera si daranno un bel da fare
in via della Povertà
Einstein con un cappuccio sulla testa
e i suoi diari dentro una cassetta
l’hanno visto passare appena adesso
insieme a un monaco dall’aria circospetta.
Era cosi terribile e innocente
quando ha preso e si è fermato qui
ad annusare i fanghi del torrente
e a recitare l’Abc
e a vederlo tu non lo diresti mai
ma era famoso qualche tempo fa
come virtuoso del violino elettrico
in via della Povertà
Il dottor lurido dietro la vetrina
nasconde gli angeli di un anno fa
conserva nella formalina i suoi pazienti
senza identità
L’infermiera che recita il rosario
inginocchiata sulla scrivania
sta controllando le pasticche del cianuro
nell’armadietto della farmacia
e per strada c’è parecchia confusione
stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua
se appena provi a fare un po’ attenzione
in via della Povertà
Ci si prepara per la grande festa
si inchiodano le tende alla parete
ecco il fantasma dell’Opera,
perfetto nel suo abito da prete
stanno imboccando con dolcezza Casanova
perchè si goda la sua felicità
prima di avvelenarlo di parole
e di ammazzarlo con la vanità
ed il fantasma grida “ragazze vi ho avvertito,
andatevene via da qua”
Casanova sta per essere punito
in via della Povertà
A mezzanotte scatta il coprifuoco
i poliziotti tornano a lavoro
mettono le manette intorno ai polsi
di tutti quelli che ne sanno più di loro.
I prigionieri vengono portati
uno per uno dentro l’officina
dove la macchina del mal di cuore
gli viene stretta bene sulla schiena
e i responsabili dell’assicurazione
fanno attenzione affinchè nessuno esca da qua
e scaricano bidoni di benzina
in via della Povertà
Sia lodato Nettuno imperatore
il Titanic naviga tra i ghiacciai
arriva l’alba e i passeggeri gridano
“dimmi da che parte stai”.
Ezra pound e Thomas Eliot discutono sul ponte di comando
suonatori di calipso li deridono
la poppa si sta sollevando
e le sirene affacciate alle loro finestre sul mare
vanno in giro con mimosa e lillà
e non ha più molto senso fermarsi a pensare
a via della Povertà
La tua lettera è arrivata proprio ieri
quando è mancata l’elettricità
ma per favore non essere ridicolo
non starmi a chiedere come va.
Questa gente di cui mi vai parlando
non ha carattere, non ha fisionomia
ho dato a tutti quanti un’altra faccia
e ho usato nomi di fantasia
d’ora in avanti ti prego non insistere,
comincio a leggere con difficoltà
sempre che non mi mandi le tue lettere
da via della Povertà.
I per acabar us deixo la versió de Fabrizio de André enregistrada en el seu disc de 1975 “Canzoni”:
