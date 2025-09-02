‘Via della Povertà’. És a dir, el ‘Desolation Row’ de Bob Dylan cantat per Francesco De Gregori.

Un dels músics que he escoltat amb més interès aquest agost ha estat l’italià Francesco De Gregori (vegeu aquí) que l’any 1974 va traduir -conjuntament amb Fabrizio De André (vegeu aquí)- a l’italià la descomunal “Desolation Row” (vegeu aquí) escrita per Bob Dylan l’any 1965.

La carrera de Francesco De Gregori ha estat molt important i precisament aquest 2025 fa cinquanta anys que va gravar l’àlbum “Rimmel”, tot un clàssic de la música italiana del segle passat que encara avui escolto amb plaer.

I de manera molt especial he de destacar “Amore e furto”, el disc de versions de Bob Dylan que va publicar el 2015 i que mai em canso d’escoltar.

Em sembla que val la pena recordar una de les característiques d’aquells primers discos de Dylan (anys 1963 i següents) era la presència de cançons llargues amb una lletra que era una tirallonga de personatges i situacions en la majoria dels casos summament suggerents.

No és estrany, doncs, a partir de 1968 trobar en els primers discos de Sisa cançons d’aquesta mateixa factura. Penso en “El trist i desconsolat enterrament de la meva esposa”, “En el castell”… o en “Qualsevol nit pot sortir el sol”, sense cap mena de dubte la tirallonga més cèlebre de la música feta en català.

I ara tothom dempeus, que Francesco De Gregori canta Bob Dylan:

Via Della Povertà

(Bob Dylan. Versió italiana de Fabrizio De André i Francesco De Gregori)

Il bagno turco in fondo al vicolo

è affollatissimo di marinai

prova a chiedere a uno che ore sono

e ti risponderà “non l’ho saputo mai”

girano passaporti senza foto

e cartoline dell’impiccagione

l’equilibrista e il commissario cieco

vanno a braccetto col prestigiatore

e i reparti speciali sono pronti

il circo è già arrivato qui in città

io e la mia signora ci affacciamo stasera

da via della Povertà

Cenerentola sembra così facile

ogni volta che sorride ti cattura

è proprio tale e quale a Bette Davis

con i pollici infilati alla cintura

Arriva Romeo sconsolato

e si lamenta “la mia donna sei tu”

ma qualcuno gli dice

“sei nel posto sbagliato, non farti rivedere più”

e l’unico rumore che rimane

dopo che l’ambulanza se ne va

è Cenerentola che lava la strada

in via della Povertà

Adesso si nasconde la luna

anche le stelle sono quasi nascoste

l’indovina che legge la fortuna

se ne sta andando con le sue risposte

Ad eccezione di Abele e di Caino

e del gobbo di Notre Dame

sono tutti occupati a far l’amore

oppure aspettano la pioggia che verrà

e il Buon Samaritano si sta cambiando

si mette in tiro per il Gran Galà

stasera si daranno un bel da fare

in via della Povertà

Einstein con un cappuccio sulla testa

e i suoi diari dentro una cassetta

l’hanno visto passare appena adesso

insieme a un monaco dall’aria circospetta.

Era cosi terribile e innocente

quando ha preso e si è fermato qui

ad annusare i fanghi del torrente

e a recitare l’Abc

e a vederlo tu non lo diresti mai

ma era famoso qualche tempo fa

come virtuoso del violino elettrico

in via della Povertà

Il dottor lurido dietro la vetrina

nasconde gli angeli di un anno fa

conserva nella formalina i suoi pazienti

senza identità

L’infermiera che recita il rosario

inginocchiata sulla scrivania

sta controllando le pasticche del cianuro

nell’armadietto della farmacia

e per strada c’è parecchia confusione

stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua

se appena provi a fare un po’ attenzione

in via della Povertà

Ci si prepara per la grande festa

si inchiodano le tende alla parete

ecco il fantasma dell’Opera,

perfetto nel suo abito da prete

stanno imboccando con dolcezza Casanova

perchè si goda la sua felicità

prima di avvelenarlo di parole

e di ammazzarlo con la vanità

ed il fantasma grida “ragazze vi ho avvertito,

andatevene via da qua”

Casanova sta per essere punito

in via della Povertà

A mezzanotte scatta il coprifuoco

i poliziotti tornano a lavoro

mettono le manette intorno ai polsi

di tutti quelli che ne sanno più di loro.

I prigionieri vengono portati

uno per uno dentro l’officina

dove la macchina del mal di cuore

gli viene stretta bene sulla schiena

e i responsabili dell’assicurazione

fanno attenzione affinchè nessuno esca da qua

e scaricano bidoni di benzina

in via della Povertà

Sia lodato Nettuno imperatore

il Titanic naviga tra i ghiacciai

arriva l’alba e i passeggeri gridano

“dimmi da che parte stai”.

Ezra pound e Thomas Eliot discutono sul ponte di comando

suonatori di calipso li deridono

la poppa si sta sollevando

e le sirene affacciate alle loro finestre sul mare

vanno in giro con mimosa e lillà

e non ha più molto senso fermarsi a pensare

a via della Povertà

La tua lettera è arrivata proprio ieri

quando è mancata l’elettricità

ma per favore non essere ridicolo

non starmi a chiedere come va.

Questa gente di cui mi vai parlando

non ha carattere, non ha fisionomia

ho dato a tutti quanti un’altra faccia

e ho usato nomi di fantasia

d’ora in avanti ti prego non insistere,

comincio a leggere con difficoltà

sempre che non mi mandi le tue lettere

da via della Povertà.

I per acabar us deixo la versió de Fabrizio de André enregistrada en el seu disc de 1975 “Canzoni”: