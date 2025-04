Vargas Llosa, un pobre mal bitxo (o per què llegeixo El Punt Avui).

Quan algú em pregunta quin és el diari que segueixo amb més fidelitat (fins al punt de ser-ne subscriptor en paper i digital) la meva resposta és ràpida i carregada d’orgull: El Punt Avui.

I quan em demanen que expliqui els motius d’aital fidelitat em remeto a portades com aquesta del 18 de juny de 2024, el dia que feia deu anys de l’arribada al poder de Felipe VI, el rei dels españols:

O em remeto a articles com el que va escriure abans d’ahir Joan Vall Clara, editor i director del diari, a ‘El voraviu’, la seva secció de cada dia a la contraportada explicant el tractament periodístic que el diari va donar a la mort de Mario Vargas Llosa, autor d’uns quants llibres que no em reca gens de qualificar com a magnífics, però home d’un anticatalanisme nefast i visceral.

(com sempre, els destacats en vermell són meus)

Un pobre mal bitxo

Joan Vall Clara. El Punt Avui (dimecres 16 d’abril de 2025)

Vegeu-lo també aquí.

No dic amb orgull, però sí amb veritat, que se me’n fot un rave l’exquisidesa i brillantor de la molt premiada i considerada obra de Mario Vargas Llosa. No n’he llegit res ni penso fer-ho, i no em sap cap greu ni em fa vergonya. Com tampoc em sap cap greu ni em fa cap vergonya ser l’únic diari nacional imprès que ahir no duia a portada la mort del derrotat candidat a la presidència del Perú. Hauria trobat fins i tot de mal gust que la direcció executiva periodística li hagués reservat lloc sota la capçalera en què encara mantenim penjat el llaç groc contra la repressió i contra terrorismes verbals com el seu. S’ha de tenir un respecte per als morts, encara que siguin de l’adversari! Se’ns podria acusar de ser algú sense sentiments, sense valors i sense entranyes si haguéssim fet descansar Mario Vargas Llosa sota un llaç groc. Ves que no ens acusessin de delicte d’odi i tot! Per a mi, Mario Vargas Llosa entra de pet en la divisió que Malcom Otero i Santi Giménez en diuen “il·lustres execrables” i reivindico el dret a tenir “il·lustres execrables” propis. L’àvia Neus en deia “mal bitxos”. I de mal bitxo és el cop de puny sense avís ni explicacions del 1976 al seu amic Gabriel García Márquez. De pobre mal bitxo és el seu “idil·li” entre els 79 i els 86 anys amb Isabel Preysler a 80.000€ al mes de lloguer, despeses a part. Del seu reverencial espanyolisme i odi visceral a l’independentisme català ja ho sabeu tot. Un mal bitxo! Un pobre mal bitxo!