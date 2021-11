Va passat el 1972: aviat farà 50 anys.

* Sense data definida: s’acaben les emissions del conte diari “Tambor” a Ràdio Barcelona. Estaven en antena des de 1955.

* 28 de gener: tornen la imatge de la Mare de Déu de Núria que estava segrestada des de juliol de 1967 (vegeu aquí i també aquí).

* Febrer: s’estrena al teatre Coliseum la “Yerma” de Víctor García, Núria Espert i Fabià Puigcerver.

* 11 de febrer: entra en funcionament la central de Vandellós 1.

* 6 de març: explosió de gas natural al carrer Capità Arenas de Barcelona.

* 14 de març: es mor als 45 anys l’editor Giangiacomo Feltrinelli de resultes de l’explosió d’una bomba que ell mateix estava instal·lant en una torre elèctrica a Segrate, prop de Milà.

* 24 de març: s’estrena als USA la primera part de “The Godfather”.

* Abril: enderroc definitiu del pont de Molins de Rei, molt afectat per una riuada el desembre de 1971.

* 24 d’abril: TVE emet el primer programa “Un, dos, tres… responda otra vez”. El dirigia Narciso Ibáñez Serrador i el presentava Kiko Ledgard. Es va emetre fins al 2004, amb intermitències els darrers anys.

* 27 d’abril: mort de Gabriel Ferrater. Tenia 49 anys.

* 13 de maig: apareix el primer número del setmanari d’humor “Hermano Lobo”. Va sortir fins al juny de 1976.

* 26 de maig: es mor als 90 anys el músic Joan Balcells i García, el “mestre Balcells”.

* 1 de juny: Comediants estrenen a Olesa de Montserrat “Non Plus Plis”, el seu primer espectacle professional.

* 17 de juny: registres il·legals a l’edifici Watergate de Washington, seu del Partit Demòcrata.

* 4 de juliol: la majoria d’edat de les dones espanyoles passa de 25 a 21 anys i s’equipara amb la dels homes. (el pas als 18 anys va ser el 1978).

* Agost: tanquen portes els Estudis Balcázar d’Esplugues (‘Esplugues City). Els havien inaugurat el 1964.

* 15 a 17 d’agost: gira de Deep Purple pel Japó. Hi graven el mític “Live in Japan”.

* 26 d’agost: amb una sessió nocturna de boxa tanca definitivament portes el mític Saló Iris, del carrer València. Funcionava des de 1911.

* 1 de setembre: Bobby Fischer guanya Boris Spassky en el matx del segle i esdevé nou campió del món d’escacs trencant 24 anys d’hegemonia soviètica.

* 3 de setembre: per la megafonia del Nou Camp es fa servir per primera vegada el català. Va ser per advertir que un nen s’havia perdut. A continuació, però, es va difondre el mateix missatge en castellà. Un fet aïllat que no es va repetir fins agost de 1975.

* 5 de setembre: un comando palestí de Setembre Negre ataca onze atletes israelians als Jocs Olímpics de Munic.

* 8 de setembre: un incendi destrueix l’església de la mare de Déu de Meritxell (Andorra).

* 13 d’octubre: accident d’avió als Andes amb els components de l’equip de rugby d’Uruguai. Varen ser rescatats el 22 de desembre.

* 28 d’octubre: segona explosió de gas natural. En aquesta ocasió al carrer dels Rajolers.

* Novembre: comencen les obres del I Cinturó de Ronda de Barcelona.

* 23 de desembre: un terratrèmol arrasa Managua amb un balanç de 10.000 morts.