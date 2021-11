Va passar el 1982: aviat farà 40 anys.

* 14 de gener: es posen en circulació els bitllets de 5.000 pessetes.

* 2 d’abril a 14 de juny: guerra de les Malvines.

* 11 d’abril: el sector prosoviètic del PSUC s’escindeix i funda el PCC (Partit dels Comunistes de Catalunya).

* 19 d’abril: tornen a publicar-se diaris els dilluns per primer cop des del 2 de febrer de 1920. La “Hoja del Lunes” de Barcelona, però, resistirà fins al 21 de febrer de 1983.

* 27 d’abril: Tricicle estrena “Manicòmic” a la Sala Villarroel. És el seu primer espectacle com a companyia professional.

* 29 de maig: Diego Armando Maradona és traspassat al Barça.

* 30 de maig: españa entra a l’OTAN com a membre de ple dret, però sense formar part de l’estructura militar.

* 6 de juny: fals anunci a El País de fallida a Banca Catalana. Pànic i sortida de dipòsits.

* 7 de juny: Suspensió de pagaments de l’editorial Bruguera.

* 18 de juny: el banquer italià Pietro Calvi apareix penjat a Londres, sota el Blackfriars Bridge del Tàmesis.

* 19 de juny: s’inaugura el Centre Cívic del Guinardó, el primer que es va crear a Barcelona.

* 19 de juny: obre portes en l’antic Hotel París de Figueres el Museu del Joguet.

* 25 de juny: estrena mundial de la pel·lícula “Blade Runner”, de Ridley Scott.

* 14 de setembre: es mor a Mònaco en accident de cotxe Grace Kelly. Tenia 52 anys.

* 1 d’octubre: Sony i Philips treuen el CDP-101, el primer reproductor de discos compactes.

* 4 d’octubre: es mor el pianista canadenc Glenn Gould.

* 20 d’octubre: trencament de la presa de Tous, al País Valencià.

* 21 d’octubre: Gabriel García Márquez, Premi Nobel de Literatura.

* 28 d’octubre: el PSOE guanya les eleccions generals a españa. Felipe González, president.

* 30 de novembre: primer article de Baltasar Porcel a La Vanguardia.

* 30 de novembre: es publica “Thriller”, de Michael Jackson. Serà el disc més venut de la història amb més de 65 milions de còpies.

* 2 de desembre: Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona. Substitueix Narcís Serra que passa a ser ministre de Defensa.

* 12 de desembre: el setmanari gironí “Presència” passa a ser el suplement dominical del diari El Punt. Continuarà sortint fins al maig de 2018.