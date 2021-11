Va passar el 1962: aviat farà 60 anys.

• 4 de gener: comença la ”Operación Impala”. Vint mil quilòmetres en moto –Montesa Impala– de nord a sud d’Àfrica, amb Oriol Regàs i quatre expedicionaris més. Es va acabar el 16 d’abril.

• 17 de gener: Montserrat Caballé debuta al Gran Teatre del Liceu amb “Arabella”, de Strauss.

• 18 de gener: un decret fa obligatòria la instal·lació de bústies per a la distribució de la correspondència per a cada veí a l’entrada dels edificis.

• 26 de gener: es mor a Nàpols als 65 anys Lucky Luciano, cap de la màfia nordamericana en la dècada dels 30.

• 7 de febrer: entra en vigor l’embargament total dels EUA contra Cuba, decretat uns dies abans pel president Kennedy.

• 10 de febrer: en el Torneig Interzonal d’Escacs d’Estocolm el nen prodigi Arturo ‘Arturito’ Pomar s’enfronta a Bobby Fischer i aconsegueix acabar la partida en taules.

• 13 de febrer: es mor a Martorell als 79 anys el filòsof Francesc Pujols.

• 16 de febrer: un decret del Ministeri de Treball equipara els drets laborals de les dones amb els dels homes.

• 17 de febrer: es mor Josep Maria Cruzet, fundador de l’editorial Selecta i primer editor de Josep Pla. Havia nascut l’any 1903.

• 20 de febrer: l’astronauta John Glenn és el primer nordamericà que fa tres òrbites al voltant de la Terra. Hi inverteix 4 hores i 55 minuts.

• Març: surt a la venda la primera edició de “La plaça del Diamant”, de Mercè Rodoreda.

• 10 de març: es mor a Madrid al 82 anys el financer Joan March de resultes d’un accident de trànsit que havia tingut el 25 de febrer.

• 18 de març: es signen els acords d’Évian que posen fi a la guerra d’Algèria. Acabaven així set anys i cinc mesos de conflicte bèl·lic.

• Abril: Max Cahner i Ramon Bastardes funden Edicions 62. El primer llibre que varen editar va ser “Nosaltres, els valencians”, de Joan Fuster.

• 7 d’abril: comença de la vaga dels miners a Mieres, Astúries. Va durar dos mesos després d’una gran repressió policial.

• 28 d’abril: es cremen els estudis Orphea Films de Montjuïc.

• 29 d’abril: s’inaugura l’edifici del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la plaça Nova amb els murals de Picasso.

• 29 de maig: Marilyn Monroe canta l’històric “Happy birthday, mister president!” en honor a John F. Kennedy durant un sopar de gala dels demòcrates.

• 31 de maig: es mor als 67 anys el músic Eduard Toldrà.

• 5 a 8 de juny: “Contubernio de Munich”. Quarta edició del Congrés del Moviment Europeu al qual van assistir 118 polítics espanyols antifranquistes.

• Juliol: acaba el soterrament de les vies del tren del carrer Aragó entre el carrer Marina i l’avinguda de Roma.

• 3 de juliol: Algèria s’independentitza de França i es proclama república.

• 10 de juliol: els USA fan el llançament del Telstar, el primer satèl·lit per a les comunicacions.

• 12 de juliol: primera actuació dels Rolling Stones . Va ser al Marquee Club de Londres i com a teloners d’Alexis Korner).

• 26 de juliol: es mor a Barcelona als 74 anys la cupletista Raquel Meller.

• Agost: surt el primer número de la revista mallorquina “Lluc” en català.

• 1 d’agost: es mor a Barcelona als 69 anys el tenor Emili Vendrell.

• 6 d’agost: suïcidi de Marilyn Monroe. Tenia 36 anys.

• 20 de setembre: obre portes El Corte Inglés de la plaça de Catalunya.

• 25 de setembre: inundacions del Vallès. Gran campanya radiofònica per a la recollida d’ajuts de Joaquín Soler Serrano.

• Octubre: TVE comença a emetre la sèrie ‘Bonanza’.

• 3 d’octubre: TVE comença el programa “Esta es su vida”, presentat per Federico Gallo. Es va emetre fins al 30 de juny de 1968.

• 5 d’octubre: a Anglaterra es publica el primer disc dels Beatles: “Love me do” / “P. S. I Love you”

• 7 d’octubre: s’estrena a Londres “007 contra el Doctor No”, primera pel·lícula de la sèrie.

• 11 d’octubre: comença el Concili Vaticà II.

• 22 a 28 d’octubre: crisi dels míssils a Cuba i trencament de relacions diplomàtiques que no s’aixecarà fins al desembre de 2014.

• 4 de novembre: es mor el ninotaire Guillermo Cifré, creador del ‘Repórter Tribulete (que en todas partes se mete)’.

* 7 de novembre: el dirigent comunista Julián Grimau és detingut a Madrid. Serà executat el 20 d’abril de 1963.

• 7 de desembre: s’inaugura l’Aribau Cinema amb l’estrena de “West Side Story”. S’hi estarà 96 setmanes i la veuran quasi 800.000 espectadors.

• 24 de desembre: primera representació del Pessebre Vivent de Corbera.

• 25 de desembre: Gran Nevada a Barcelona, amb gruixos de 40 cm.

• 31 de desembre: TVE fa la primera retransmissió de les campanades del nou any des de la Puerta del Sol de Madrid.

• 31 de desembre: es crea l’Obra Cultural Balear.