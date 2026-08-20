La truita de pedres de ‘kilòmetre zero’: una mica d’humor a la cuina.

En diverses ocasions (vegeu, per exemple, aquí i també aquí) m’he referit a la fidelitat que des de fa un munt d’anys li tenim al Bloc Maragall. Un calendari de tres-cents seixanta-cinc fulls penjat a la cuina amb el qual cada matí celebro el mateix ritual: li arrenco el full del dia anterior per saber el santoral del dia que estrenem i tot seguit faig una ullada a la informació del revers. Una informació que va variant en funció del dia de la setmana: un poema, un encreuat, un consell lingüístic, una dada relacionada amb les nostres tradicions… i una recepta de cuina.
Les receptes de cuina surten del Bloc ‘kilòmetrezero.cat’ (aquest) del qual són responsables un parell d’aficionades a la cuina que es presenten d’aquesta manera tan engrescadora i convincent:
“Som la Montse i la Júlia de Blanes i us donem la benvinguda al nostre blog. Ens agrada cuinar i fa molts anys que recopilem receptes de les nostres mares, àvies i entorn en general. El nostre objectiu és compartir aquest legat culinari amb tots vosaltres i mantenir-lo viu per tal que no es perdi. Ens agrada cuinar amb productes de proximitat, tenim un entorn privilegiat on podem trobar tot tipus d’aliments frescos i d’excel·lent qualitat. És per això que hem triat aquest nom per al blog, Kilometre0.cat. Cuinem per compartir i per ser feliços. Que vagi de gust!”
Però si m’he decidit a donar protagonisme avui a aquestes cuineres que cada setmana em fan propostes des del Bloc Maragall és perquè, enmig de la seva seriositat habitual, la recepta d’aquesta setmana és una mica diferent ja que el que ens proposem de cuinar és…
… una sorprenent, subversiva, divertida i reivindicativa truita de pedres.
Una truita la recepta de la qual la podeu veure aquí i també tot seguit:
Aquesta truita, que vam cuinar fa més de trenta anys, ha despertat molta curiositat tant a la nostra vila com a milers de quilòmetres de casa nostra.
L’estiu de 2022, dins del projecte “Promoció del consum del peix i la gastronomia del peix a Blanes”, impulsat per l’Ajuntament de Blanes, vam ser entrevistades per la Dra. Cristina Fernández Recasens, blanenca i professora de llengua i literatura a la Universitat de Surrey, Regne Unit. L’estudi recull dades sobre el consum i els hàbits alimentaris populars al voltant del peix a la nostra zona i, a més a més, reivindica el rol que les dones tenen en el treball domèstic, que ha estat històricament no remunerat, invisibilitzat i poc reconegut.
Quan la Dra. Cristina Fernández Recasens va preguntar a la Montse si el treball a la cuina era o no reconegut a casa seva, li va dir que sí, però li va explicar una anècdota de fa més de trenta anys: la truita de pedres!
A mi sempre m’ha agradat la cuina i quan cuinava algun plat especial o diferent sempre deia als de casa:
“Que no és bo? I sempre em contestaven: sí i tant! Llavors, com és que no surt de vosaltres dir-me que és bo i sempre us ho haig de preguntar? Sempre acabava amb la brometa: un dia us cuinaré pedres!”
I va arribar el dia. Feia poc que jo havia assistit a un homenatge al Xesco Boix, autor del relat “La sopa de pedres”, i vet aquí que m’hi vaig inspirar i vaig pensar que jo podia fer una truita! Era el mes de desembre i s’acostava el dia dels innocents, vaig anar a la platja a buscar còdols petits i rodons per simular una truita de botifarra blanca, i el dia dels innocents, per sopar, els vaig cuinar truita de pedres.
L’oloreta i l’aspecte era perfecta i tan bon punt van anar per menjar-la, en tallar la truita…
– Què és això? Són pedres!
– Ja us vaig dir que un dia us cuinaria pedres, els vaig dir.
– I ara què?
– Doncs allà teniu la cuina, els vaig dir rient. Jo aquell dia m’havia fet un sopar diferent.
Aquesta anècdota li va fer tanta gràcia a la Dra. Fernández, que uns dies més tard de l’entrevista, va trucar a la Montse per demanar-li permís per escriure un article i ha tingut molt de ressò mediàtic tant local com internacional. La recepta també ha estat inclosa com a cloenda dins del receptari “LA CUINA DEL PEIX A BLANES 2023”
Vet aquí tot l’enrenou!
Us deixem la recepta.
INGREDIENTS
PREPARACIÓ I COCCIÓ
Una mica d’humor a la cuina no està mai de més. Visca la Cuina!
La truita es pot aprofitar. Només cal retirar els còdols i es pot menjar!
Montse
Efectivament, amigues blanenques, vistos els temps que corren una mica d’humor –sobretot quan no te l’esperes– sempre és ben rebut.
Visca la Cuina! i el Bloc Maragall, i el quilòmetre zero i la gent amb idees i un munt de coses més…
El correu de contacte amb la Júlia i la Montse és : kilometre0.cat@gmail.com
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