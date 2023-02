Temps era temps els partits de futbol -tant els de Primera Divisió com els de Segona– es jugaven tots els mateix dia i a la mateixa hora: a les 5 de la tarda dels diumenges (l’hivern a les 4, que es feia fosc abans). Us parlo, ja us ho haureu imaginat, dels anys cinquanta, quan els transistors encara no havien arribat. El plistocè, si fa no fa…

Val a dir que una primera evolució de tot plegat es va produir amb l’arribada de la televisió (any 1959 i següents) que molt aviat va entronitzar la transmissió en directe d’un partit de futbol -en blanc i negre, no cal dir-ho- els dissabtes al vespre.

Molt abans, però, (la temporada 1951-1952, més concretament) va començar a funcionar en els camps de futbol el ‘Marcador Simultáneo Dardo’ (el ‘Dardo’ es referia al nom de l’agència de publicitat que el va comercialitzar) que consistia en un tauler de grans dimensions perquè el poguessin veure tots els espectadors dels camps de futbol i en el qual es donava notícia puntual de com estaven els vuit partits de la Primera Divisió (la Lliga la jugaven només setze equips) i mitja dotzena de partits de Segona. I no només donaven el resultat en temps real, el ‘Marcador Simultáneo’ facilitava també informació complementària per mitjà d’un codi de senyals de color.

La gràcia publicitària de l’invent, a part de la utilitat informativa, era que cada partit es representava sota una marca comercial i, per tant, gràcies als anuncis que es publicaven cada setmana a la premsa amb les claus del marcador del següent diumenge la gent sabia que quan llegien ‘Colchón Flex’ havien d’interpretar, per basar-nos en l’exemple que trobareu just aquí sota, al partit entre l’Español i el Celta.

De marques n’hi havia per donar i vendre. Les que jo recordo (però estic segur que em quedo a mitges) eren Reloj Radiant, Calcetines Punto Blanco, Colchón Flex, Rhum Negrita Bardinet, Reloj Dogma, Sal de fruta Eno, Camiseta y braslip Ocean, Cerveza San Miguel, Nescafé, Reloj Duward reloj perfecto, Camisas Ike, Brandy Bobadilla 103, Vermut Cinzano, Nesquik, Calzados Eya, Ponche Caballero, Coñac Decano, Danone, Licor 43, Paños Bambara, Whisky Dyc, Philips mejores no hay, Champán Lavernoya, Champú Caspolen, Calcetines Ferrys, Cámaras Werlisa, etc.

Com he dit més amunt, el color de les fletxes que el Marcador exhibia al costat de cada partit tenia el seu codi específic. El groc volia dir que es jugava la primera part, el verd, mitja part, el vermell segona part i el negre, partit acabat. Una fletxa de color blanc indicava que el partit s’havia suspès, un quadre negre volia dir que s’havia expulsat un jugador i un disc de color vermell indicava que s’havia xiulat un penal. Un quadre de color blau volia dir que un jugador havia hagut de sortir del camp lesionat, i si es recuperava i tornava a la gespa es canviava la xapa per una altra de color groc (recordeu que en aquella època no eren permesos els canvis durant el partit).

En fi… m’ha semblat que aniria bé començar la setmana amb un viatge a l’era quaternària. Quan érem joves, feliços, ingenus… i bastant indocumentats.

NOTA FINAL: La imatge que encapçala aquest apunt és de l’antic camp del Barça a la Travessera de Les Corts. Sembla que els estatuts del club no permetien que en el recinte hi hagués cap tipus de publicitat i per això el ‘Marcador Simultáneo Dardo’ es va fixar en el terrat d’un edifici de la Travessera que estava perfectament centrat en relació a la porteria del que deuria ser Gol Nord.