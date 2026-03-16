Un descobriment a ‘Senyoria’, de Jaume Cabré.

Quan falten ja molt pocs dies per tornar a Trieste amb un grup de disset catalans lletraferits i veterans dono per enllestit tot el procés de preparació, lectures i documentació del viatge i començo a clavar-li queixalada a un compromís que m’omple de satisfacció: una sessió que m’ha encarregat la bona gent del CIC dedicada a “Jo confesso”, la novel·la de Jaume Cabré de la qual el proper mes de setembre es compliran quinze anys que va arribar a les llibreries.
La sessió està prevista pel dilluns 8 de juny, cosa que em dóna temps més que suficient per organitzar com cal un procés de lectures prèvies que culminin amb l’experiència de tornar a endinsar-me en el miler llarg de pàgines que Jaume Cabré va elaborar durant vuit anys fins al 27 de gener de 2011, dia de l’aniversari de l’alliberament d’Auschwitz i data en la qual, tal com explica el mateix autor en el colofó del llibre, va considerar que “Jo confesso” era ja una novel·la ‘definitivament inacabada’.
M’interessa sobretot seguir en les novel·les anteriors de Cabré el rastre d’aquell recurs narratiu consistent en descriure en un mateix paràgraf accions o diàlegs separats en l’espai i el temps i presentar-los al lector de tal manera que, després de la sorpresa inicial quan s’hi troba per primera vegada, entri en el joc que li proposa l’autor.
Un recurs, doncs, que tant a “Jo confesso” com a “Les veus del Pamano” va incorporar plenament al seu discurs narratiu.
Amb aquest plantejament la llista de feines era molt clara: havia de llegir i estudiar els contes de “Viatge d’hivern”, llibre de l’any 2000 que és un claríssim precedent de “Jo confesso”, i continuar amb dues novel·les més: “Les veus del Pamano”, de 2004, i “L’ombra de l’eunuc”, de 1996. Aquesta darrera, sobretot, ja que en el transcurs de les seves pàgines és quan apareixen els primers experiments de Jaume Cabré amb l’ús de l’espai i el temps dintre d’un mateix paràgraf.
Amb aquest programa de lectures vaig decidir agafar una mica més d’impuls encara i començar el procés d’introducció amb “Senyoria”, de 1991. I va ser llegint precisament aquesta novel·la que fa dos dies em vaig trobar amb l’agradable sorpresa de veure un precedent –un de sol– d’aquest recurs que tant m’interessa.
L’he trobat a les pàgines 270 i 271 de la primera edició del llibre, que és la que tinc jo i que he fotografiat per a l’encapçalament d’aquest apunt.
En aquest punt trobem en Nando Sorts, un dels protagonistes del llibre, tornant a Barcelona a tota velocitat a cavall el dia dels Sants Innocents de 1799 i a donya Marianna que està esperant que comenci la missa a la basílica del Pi. L’objecte que lliga les dues accions –simultànies en el temps, però separades en l’espai– és un mocador: “I encara bo que no plovia. Amb un mocador brut i mig estripat es va eixugar la suor del front abans que el cerç no la gelés. I per donar-se ànims va pensar en l’Andreu en qualsevol presó podrida i sense ningú que li pogués donar un cop de mà. Es va tornar a eixugar el front amb el mocadoret de randes i va pensar com és que feia tanta calor a la basílica del Pi. A donya Marianna la reconfortava cosa de no dir l’olor de cera cremada: la feia sentir-se com a casa.”
És un primer tempteig molt vacil·lant encara, però m’ha semblat interessant de deixar-ne constància ara que tinc l’oportunitat de llegir seguides les últimes novel·les publicades pel mestre Cabré.
