Un Calendari Serra d’Or dibuixat.

Ja he expressat en diverses ocasions (vegeu aquí i també aquí) la sana enveja que em provoquen els ‘Urban Sketchers’; és a dir, els dibuixants urbans.
No m’estendré, doncs, en repeticions de coses que ja he exposat anteriorment: entreu en aquests enllaços i trobareu els detalls de la meva frustració a causa de la total incapacitat que tinc d’expressar-me de manera mínimament competent amb un dibuix.
En tot cas, si ara entomo l’assumpte és perquè el món dels dibuixant urbans acaba de rebre una mostra de reconeixement que em sembla molt remarcable.
Com cada mes d’octubre compro el Calendari Serra d’Or de l’any que ve i observo que té com a títol genèric ‘dibuixant Montserrat’ (vegeu aquí). Examino cada una de les dotze pàgines i m’adono amb alegria que la il·lustració de cada mes correspon a un paisatge de la muntanya de Montserrat i de les rodalies del monestir creat per un dibuixant urbà (de fet, fóra més exacte en aquest cas parlar d’un dibuixant muntanyenc, però ja m’enteneu).
L’explicació d’aquesta feliç iniciativa la trobo en l’últim full del Calendari i us la reprodueixo tot seguit: “Dissabte 30 de novembre de 2024, amb motiu del Mil·lenari de Montserrat, 200 dibuixants es van trobar a Montserrat, convidats per l’Abadia de Montserrat i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, juntament amb Urban Sketchers Catalunya. Aquests dibuixants s’anomenen ‘urban sketchers’. Dibuixen in situ la realitat que els envolta, empren eines i tècniques variades i sovint ho fan en grup, acudint a trobades en diferents indrets.”
Tot seguit es parla de la iniciativa del català Gabi Campanario, periodista del ‘The Seattle Times’, que l’any 2007 va crear un fòrum en línia “per a tots els dibuixants que els agrada dibuixar les ciutats on viuen i que visiten, des de la finestra de casa seva, des d’una cafeteria, un parc, a la cantonada d’un carrer… Sempre en el lloc, no des de fotos ni de memòria”.
Dels dos-cents participants en aquella trobada del novembre passat els responsables de la publicació han fet una tria de dotze il·lustracions que són les que els usuaris fidels del Calendari Serra d’Or podrem contemplar al llarg de tot 2026.
Que aquesta influència ens ajudi a tots plegats a ser una mica més sensibles a l’art.
És a dir, a ser millors.
