Un altre article de Josep Puig i Cadafalch, aquest de 1900, que també sembla escrit ahir.

(Vegeu aquí l’apunt anterior)
Com sempre, els destacats en vermell són meus.
(Article publicat al diari La Veu de Catalunya el 20 de gener de 1900)
Teníem la ‘Unidad Nacional’, a seques, aquella ‘que tanta sangre nos cuesta’, declarada ‘inconsútil’ per en Castelar, e ‘intangible’, ara de poc, per llei del Regne.
Tenim la ‘Unidad de la Hacienda’, defensada a tort i a dret per en Villaverde, qui permetrà que abans es trenqui l’altra que tocar el més mínim la santa e indivisa ‘Unidad de los impuestos y del Tesoro nacional’.
Ara toca el torn a la ‘Unidad del Idioma’, que aviat serà declarada ‘impalpable’, amenaçant amb càstigs terribles als que ens atrevim contra d’ella.
A hores d’ara, en sa defensa ha tronat el Júpiter en son temple elevat del Capitoli; a hores d’ara, per desgreujar-lo, ha demanat el sacerdot perenne que es sacrifiqui en ses ares pures a qui s’atreveixi contra ‘nuestro rico, sonoro y dulce idioma’. L’anatema ha sortit ja per entre les dents d’en Romero Robledo, que ha portat la veu de la pàtria ofesa.
Els que aquí ho tenen en compte això de la ‘Unidad nacional’, ho varen telegrafiar a Madrid; allí els moriscos de ‘El Imparcial’ donaren la veu d’alerta i ara tot va enrenou: Altre cop trepitjada, altre cop befada, altra cop burlada la tranquil·litat de l’auca! Altre cop remoguda aquella qüestió catalana acabada ja, acabada per sempre més, segons els discursaires de les Corts i els moros de debò que fan ‘La Epoca’!
Crec que el senyor Governador no trobarà subversiu que em reveli contra la ‘Unidad del Idioma’ i fins és possible que, per dintre, pensi com jo que aquest idioma, el més ‘sonoro’, el més ‘fluido’, el més ‘rico y abundante y pomposo y monumental’ d’Europa, és el més inútil per a la vida intel·lectual i moderna.
Si el senyor Governador no pensa així, jo no creuré en la seva ciència.
Mirant-me la meva llibreria, he pensat més d’una vegada en el que n’he tret de l’idioma de Castella i en el que perdria si l’oblidés per complet. Repasso la sèrie d’obres de text estropellades i les trobo franceses quasi totes. Les que no ho són, són traduïdes i les que no ho diuen que són traduccions, també ho són tant com les altres. El castellà, intel·lectualment, m’ha servit d’intermediari inútil entre el català i el francès, m’ha obligat a un treball de traducció tota la vida i l’activitat intel·lectual posada en traduir, he deixat de posar-la en altre cosa.
La llengua del poble castellà ha estat una llengua civilitzadora a Amèrica; però civilitzadora a mitges; tants pobles que la parlen i entre tots no tenen la cultura per a crear una llibreria científica.
Tots ho sabem què és la llibreria d’exportació i els que ho sabem no ens en servim.
Els moriscos de ‘El Imparcial’ troben que el no voler intermediari de la llengua castellana en el nostre pensament i en els nostres sentiments és ‘estrecho, particularista’ i, sobretot, ‘medieval’.
També ho troben els semites del desert que no és civilitzat, qui com ells no parla àrab i això és una modalitat de pensament d’home primitiu, que no deixaran mai els continuadors de la ‘España árabe’.
‘El Imparcial’ encara diu més: després de reproduir i subratllar un fragment de la Pastoral de l’Excm. e Il·lm. senyor bisbe de Barcelona, afegeix:
“Ignoramos lo que dirá León XIII al conocer esta pastoral y, sobre todo, las líneas subrayadas; pero los huesos de Gregorio VII y de Inocencio III deben de haberse estremecido en sus tumbas. Aquel sentido estrecho y particularista de la Edad Media, contra el cual tanto lucharon los insignes pontífices, reaparece por Barcelona”.
Quin criteri el de l’Imparcial’ !
¿És un fet que val menys l’ensenyança quan el mestre ensenya en l’idioma que el deixeble no entén, és un fet que val menys l’expressió dels sentiments traduint-los i l’Imparcial’ pregunta què dirà el Papa de la pastoral del senyor Bisbe doctor Morgades? (*)
Per l’Imparcial’ no hi ha altre interès que ‘la unidad, la unidad sacrosanta’; però cal preguntar si tot s’ha de sacrificar a aquesta ‘unidad’ de l’Estat que, a tort i a dret, vol sobreposar-se a la realitat de les coses.
La unitat de l’Estat serà, si es vol, un mitjà per a l’administració, però no el fi de la societat mateixa; ni el mateix Estat no és, ni ha estat mai superior als fonamentals interessos socials.
Per això val més que mori l’Estat i que es trenqui la unitat de tots els Estats, que no que es trenqui la Justícia.
Això dirà Lleó XIII, perquè ja ho ha dit: “Cal preguntar-se – i això són paraules del Papa – si la condició d’unitat constitueix per a les nacions un bé tan absolut que sense ell, ja no sigui possible per elles, ni prosperitat ni grandesa, o tan superior que hagi de prevaldre a qualsevol altre. A això respon per nosaltres el fet de nacions floridíssimes, potents i glorioses que ni tenen, ni tingueren mai aquesta mena d’unitat i respon, a més, la raó natural que reconeix que lo que sempre ha de prevaldre en un conflicte és el bé de la justícia, primer fonament de la felicitat i l’estabilitat dels Estats” (Lletra del papa Lleó XIII a l’Eminentíssim cardenal Rampolla, Secretari d’Estat. Acta Santa Sedis, v.XX)
L’Imparcial’ fa bé de cridar en defensa del ‘sacro idioma’, fa bé de voler imposar-lo a crits i amb amenaces.
Ara que el treu de Cuba un idioma nou i més potent, és precís eixamplar les seves fronteres i, amb elles, les de la gran civilització que representa.
——————————————————————————————————
(*) Es tracta de la pastoral en la que el bisbe Morgades promovia la predicació de la catequesi en català com a llengua popular, segons la doctrina tradicional de l’Església en aquest punt.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!