Trieste en l’horitzó.

Fa molt de temps que vaig dient que em faria molta il·lusió visitar Trieste, una ciutat que des del punt de vista administratiu és italiana però que està fortament marcada per la seva posició estratègica al capdamunt del mar Adriàtic, en el vèrtex d’unió entre les penínsules italiana i balcànica, i també -i molt- pel fet d’haver pertangut durant els segles XVIII i XIX a l’Imperi Austro-Hongarès del qual representava si no l’únic punt d’accés al mar, sí el més important.

Al costat d’aquests avatars històrics, Trieste és una ciutat amb una notabilíssima tradició literària –Rainer Maria Rilke, James Joyce, Umberto Saba, Italo Svevo, Claudio Magris…- tal com podreu comprovar si continueu llegint aquest apunt.

Per tot plegat crec que qui viatja per primera vegada a Trieste amb la intenció de copsar les singularitats d’aquesta ciutat necessita unes quantes lectures preparatòries que ajudin a descobrir tot el que s’amaga en els seus carrers.

Amb els companys del curs que estic fent sobre la Divina Comèdia des de fa tres anys (gent molt més coneixedora que jo de la cultura italiana i de la qual em sembla que puc aprendre un munt de coses) hem començat a temptejar la possibilitat de muntar una petita expedició a aquella ciutat de cara als primers mesos de l’any que ve aprofitant, a més a més, que la companyia Ryanair té vols regulars entre Barcelona i Trieste.

Per si a algú li pot servir d’orientació reprodueixo tot seguit la llista de llibres (més alguna altra referència cultural) que estic fent servir per preparar el viatge.

És una llista àmplia, però no exhaustiva, en la qual veureu que n’hi ha per a tots els gustos: italià, català i fins i tot llengua del 155.

Pels títols us serà fàcil deduir en quina llengua estan escrits, i en cas de dubte us ho indico:

LLIBRES SOBRE TRIESTE

‘La Trieste de Magris’ . Catàleg de l’exposició que es va fer al CCCB entre març i juliol de 2011.

. Catàleg de l’exposició que es va fer al entre març i juliol de 2011. ‘Trieste. Una ciutat a plec de mapa’ , Joan Benessiu, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2024.

, Joan Benessiu, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2024. ‘Trieste o el sentido de ninguna parte’ , Jan Morris. Ediciones Gallo Nero, 2017.

, Jan Morris. Ediciones Gallo Nero, 2017. ‘Desvío a Trieste. Rompeolas de todas las Europas’ , Javier Jiménez. Fórcola Ediciones, 2023.

, Javier Jiménez. Fórcola Ediciones, 2023. ‘Trieste’, Angelo Ara y Claudio Magris. Editorial Pre-Textos, 2007.

GUIES PER PASSEJAR PER TRIESTE

‘Trieste sottosopra’ , Mauro Covacich. Editori Laterza, 2006.

, Mauro Covacich. Editori Laterza, 2006. ‘A Trieste. Passeggiate letterarie’ , Matteo Chiavarone. Giulio Perrone Editore, 2018.

, Matteo Chiavarone. Giulio Perrone Editore, 2018. ‘Trieste. City + Map’. Touring Club Italiano, 2021.

NARRATIVA D’AUTORS TRIESTINS O INSTAL·LATS A TRIESTE

‘La consciència de Zeno’ , Italo Svevo. Labutxaca, 2011.

, Italo Svevo. Labutxaca, 2011. ‘Ernesto’ , Umberto Saba. Einaudi, 2015. (en italià)

, Umberto Saba. Einaudi, 2015. (en italià) ‘L’illa’ , Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2010.

, Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2010. ‘Guerra del 15’ , Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2012. (en llengua del 155)

, Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2012. (en llengua del 155) ‘Un año de escuela en Trieste’ , Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2010.

, Gianni Stuparich. Editorial Minúscula, 2010. ‘Verd aigua’ , Marisa Madieri. Editorial Minúscula, 2010.

, Marisa Madieri. Editorial Minúscula, 2010. ‘La pira al port’ , Boris Pahor. Edicions del Periscopi, 2020.

, Boris Pahor. Edicions del Periscopi, 2020. ‘Trieste’ , Dasa Drndic. Automática Editorial, 2015. (en llengua del 155)

, Dasa Drndic. Automática Editorial, 2015. (en llengua del 155) ‘El Danubi’ , Claudio Magris. Edicions de 1984, 2002.

, Claudio Magris. Edicions de 1984, 2002. ‘Microcosmos’ , Claudio Magris. Editorial Empúries, 1999.

, Claudio Magris. Editorial Empúries, 1999. ‘Elegies de Duino’, Rainer Maria Rilke. Editorial Flâneur, 2023.

ALTRES REFERÈNCIES

LETS Letteratura Tieste . Museu Literari de Trieste. (vegeu aquí la seva pàgina web)

. Museu Literari de Trieste. (vegeu la seva pàgina web) ‘Trilogia triestina: Saba, Svevo, Joyce’. Tres programes de ràdio en italià emesos entre 2022 i 2023 a l’emissora Radio 3 i conduïts per Mauro Covacich. (feu clic aquí per accedir-hi)

No em negareu que, si us abelleix, teniu força teca per començar a clavar-hi queixalada.