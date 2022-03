Tres frases, que avui és diumenge (i 53).

(La sèrie comença aquí)

Acabo avui aquesta llarga sèrie d’apunts dominicals dedicats a frases cèlebres -o, si més no, dignes de ser tingudes en compte en algun moment- i ho faig, per dir-ho a la italiana manera, ‘in bellezza’. Un final per la porta gran que invoca un espai -el Pantheon de Roma– i una figura -el pintor Rafael– de talla gegantina.

La frase és la que acompanya la tomba del pintor en el monument romà:

ILLE HIC EST RAPHAEL TIMVIT QVO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI

“Aquí jau Rafael. Mentre va ser viu, la natura va témer de ser vençuda per ell; quan va morir, va pensar que amb ell es moriria”

El text pertany a Pietro Bembo, cardenal i poeta que va ser un dels artífexs de la llengua italiana i la traducció l’he trobada a ‘Tot el que hi veig’ (L’Avenç, 2020), de Josep Maria Fonalleras. En aquest llibre l’autor gironí explica que qui li va fer la versió al català va ser Modest Prats un dia que visitaven junts el Pantheon. Més concretament, diu Fonalleras: ‘No recordo del cert si va dir ‘vençuda’ o ‘substituïda’, però el cert és que aquell brevíssim poema va servir per acolorir un viatge que, en certa manera, va ser iniciàtic’.

El capítol dedicat al Pantheon i a la tomba de Rafael s’acaba així: ‘El Pantheon és una construcció humana, com aquell art de Rafael que suplanta la natura, va més enllà de l’evidència, crea un nou referent. S’interroga i ens interroga. Un art que posa en perill la pròpia existència de la gran mare de totes les coses i de tots els seus fills. Que forma part de les nostres vides i que ens obliga a una mirada diferent. Compartida o solitària. Sortint del Pantheon, per cert, em penso que encara es pot anar al Settimio a menjar uns espaguetis amb sostre de tòfona blanca i un polsim de ‘pecorino’. No és pot exigir res més. Ni a l’art ni a la vida.’

Parlar de Roma manllevant les paraules de Josep Maria Fonalleras -un dels escriptors d’aquí que coneixen més a fons la Ciutat Eterna– m’ha semblat un digníssim colofó a aquesta sèrie i em serveix per informar-vos de la imminent publicació d‘Un cafè a Roma, el nou llibre de Fonalleras que ja espero amb candeletes.

