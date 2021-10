(La sèrie comença aquí)

La ciència moderna encara no ha produït un medicament

tan eficaç com unes paraules bondadoses

Sigmund Freud (1856-1939)

M’imagino com em veuen els altres, i em faig una mica de llàstima.

Ara: si penso en ells, trobo que no n’hi ha per a tant.

Joan Fuster (1922-1992)

¿I si abans de començar el que s’ha de fer

comencem el que hauríem hagut de fer?

Mafalda (Joaquín Salvador Lavado, Quino, 1932-2020)

(Continuarà)