Tres frases, que avui és diumenge (27).

¿Què seria la humanitat, si no fos una heroica temptativa,

una tensió constant per elevar la zoologia

devers l’espiritualitat?

Agustí Calvet ‘Gaziel’, escriptor i periodista (1887-1964)

Sempre hem de saber els límits del possible.

No pas per aturar-nos, sinó per intentar l’impossible en les millors condicions.

Romain Gary, escriptor i diplomàtic francès (1914-1980)

Les idees són com els conills; comences amb un parell,

en tens bona cura i ben aviat en tens una dotzena.

John Steinbeck, novel·lista (1902-1968)

