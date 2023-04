Tres frases de merda, que avui és diumenge (i 42).

(Vegeu aquí el primer apunt de la sèrie i les explicacions que s’hi donaven)

Després d’un any penjant puntualment cada diumenge (o quasi) tres perles seleccionades de la meva extensa col·lecció de ‘frases de merda’ decideixo tancar l’aixeta.

No pas perquè hagi esgotat el dipòsit (me’n queden encara una bona pila que donaria perfectament per a cinc o sis mesos més) sinó perquè m’he adonat que moltes de les expressions que fa vuit anys vaig començar a recopilar perquè em semblaven especialment merdoses (un francès en diria ‘bizarres’), amb el transcurs del temps s’han anat incorporant sense el més mínim rubor a la parla quotidiana, no només de la gent del carrer sinó del món dels publicistes, publicitaris i comunicadors en general.

Cosa que fa que cada vegada la ‘merdositat’ sigui menys evident i la seva denúncia més inútil.

I així ens va.