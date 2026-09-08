Strauss, Zaratustra, Deodato: un tercet interessant.

L’any 1896 Richard Strauss (vegeu aquí) va estrenar el poema simfònic ‘Així parlà Zaratustra’, una obra inspirada en el llibre del mateix títol (vegeu aquí) que deu anys abans havia escrit Friedrich Nietszche.
El tema musical de l’obertura, amb un espectacular ‘crescendo’ de trompetes i timbales, de seguida es va fer popular.
Una popularitat que l’any 1968 va arrivar gairebé al zenit quan Stanley Kubric el va triar com a suport musical de les primeres imatges de ‘2001, una odissea de l’espai’.
I quatre anys després, el 1972, el pianista brasiler Eumir Deodato (vegeu aquí) va fer una versió amb tocs de funk i de jazz que va aplegar un gran èxit, tant de crítica com de vendes.
Aquí sota trobareu el tema tal com va aparèixer en l’àlbum ‘Prelude’, de 1973, i interpretat en directe el 2005.
Música, mestre!
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