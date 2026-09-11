Totxanes, totxos i maons

El Bloc de Joan Josep Isern

12 de setembre de 2026
Diaris i revistes
0 comentaris

Stolpersteine

Mesos enrere us vaig parlar dels ‘stolpersteine’. Va ser (vegeu aquí) arran de la nostra visita a la Risiera di San Saba, a Trieste, l’únic camp d’extermini nazi muntat en territori italià. I el dia 2 de setembre vaig trobar a El Punt Avui un article de Míriam Díez que em va semblar summament aclaridor sobre el tema.

Us el reprodueixo aquí sota amb un parell d’enllaços que, lògicament, en la versió de paper no era possible d’activar.

Stolpersteine, ensopegar per recordar

Míriam Díez – Directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

El Punt Avui, dimecres 2 de setembre de 2026

Un artista ale­many, Gun­ter Dem­nig (Berlín, 1947), es va inven­tar, fa 30 anys, unes peti­tes llam­bor­des per recor­dar les vícti­mes del nazisme. Són peces que s’ins­tal·len a terra i es diuen pedres de la memòria (Stol­pers­teine és pedra que fa enso­pe­gar). Es col·loquen al car­rer com a memo­ri­als i estan dedi­ca­des a vícti­mes de l’Holo­caust. Actu­al­ment n’hi ha 124.000 en 32 països euro­peus. Són peti­tes pla­ques de llautó indi­vi­du­als, que s’ins­tal·len al car­rer, habi­tu­al­ment davant la casa on vivia la per­sona depor­tada o assas­si­nada. Cri­den l’atenció perquè són llu­ents i hi ha dades de la per­sona depor­tada o assas­si­nada. Si no es sap exac­ta­ment on era el domi­cili de la víctima, es posa el punt en una zona cèntrica del muni­cipi on va viure. Un dels dar­rers països a incor­po­rar-les és Andorra, on n’hi ha 8. A Cata­lu­nya se n’han ins­tal·lat gai­rebé 1.000 i on pro­li­fe­ren més, per motius obvis, és a Ale­ma­nya, on es van començar a visi­bi­lit­zar als anys noranta amb les pri­me­res llam­bor­des ber­li­ne­ses, en home­natge als jueus depor­tats del barri de Kreuz­berg.

Les cata­la­nes més recents s’han col·locat a Abrera, Albanyà, l’Albiol, Alca­nar, Bar­berà del Vallès, Bor­dils, les Bor­ges Blan­ques, Cabrera de Mar, Cal­des d’Estrac, Cas­tell­dans, Celrà, Cercs, Cervià, l’Escala, Figue­rola del Camp, les Fran­que­ses del Vallès, Gar­raf, la Gar­riga, Gines­tar, Godall, l’Espluga de Fran­colí, la Figuera, l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, els Hos­ta­lets de Pie­rola, la Jon­quera, Mas­sal­co­reig, Moià, Mont-roig del Camp, Nulles, Palamós, Parets del Vallès, Pla de Sant Tirs, el Pont de Suert, Puig-reig, Reus, Sant Esteve Ses­ro­vi­res, Sant Pere de Riu­de­bit­lles, Sant Fer­riol, Sant Hilari Sacalm, Sant Jaume dels Domenys, Sant Llo­renç d’Hor­tons, Sant Martí de Tous, Sarrià de Ter, Sant­pe­dor, la Selva del Camp, Sort, Ter­rassa, Torelló, els Torms, Tor­re­grossa, Tor­tosa, Vall de Boí, Vila­ller i Vilas­sar de Mar. De fet, a casa nos­tra som pio­ners, gràcies al Memo­rial Democràtic, que ho ha impul­sat i n’ha vol­gut pro­moure el conei­xe­ment.

L’artista que les va inven­tar vol que enso­pe­guem, “no amb els peus, sinó amb la memòria i amb el cor”. Les llam­bor­des, que són de 10x10x10, es fabri­quen a mà al seu taller a Ale­ma­nya, una manera també de des­a­fiar la des­hu­ma­nit­zació indus­tri­a­lit­zada dels nazis. Les pedres s’han de col·locar indi­vi­du­al­ment i no en massa, i per això l’artista intenta ser sem­pre a les ins­tal·laci­ons, per garan­tir que es fa amb cura i de manera per­so­na­lit­zada. Si algú vol que se n’ins­tal·li alguna al seu muni­cipi, cal que parli pri­mer amb l’Ajun­ta­ment o direc­ta­ment amb el pro­jecte Stol­pers­teine (vegeu aquí). El fet de posar-les a terra també té el sim­bo­lisme de dema­nar una reverència vers cada víctima, ja que per lle­gir el seu nom cal incli­nar-se. El mínim que podem fer davant la barbàrie és incli­nar-nos. Una de les par­ti­cu­la­ri­tats d’aquest monu­ment des­cen­tra­lit­zat euro­peu és que no només com­me­mora per­so­nes assas­si­na­des, sinó també les que van sobre­viure. A Ale­ma­nya, alguns muni­ci­pis no han vol­gut les pedres perquè pen­sen que es tre­pit­ja­ria la memòria de les vícti­mes.

En moments de fei­xisme fluït euro­peu, recor­dar, conèixer o res­se­guir en ruta aques­tes llam­bor­des és tor­nar a repen­sar un pas­sat pre­sent. Cada dia, quan surto de casa en trobo una, i en arri­bar a la feina n’hi ha una altra. N’hi ha mol­tes i a Cata­lu­nya es poden loca­lit­zar aquí. Les llo­ses són a molts més llocs dels que ens pen­sem. Perquè l’hor­ror no es con­cen­tra en un sol metre qua­drat ni en una sola població. No és ter­ri­tori de grans ciu­tats ni de petits llo­gar­rets. El mal no hi entén, de sen­si­bi­li­tats, ni de geo­gra­fies. Les vícti­mes de l’hor­ror nazi també vivien aquí, als nos­tres pobles. Aques­tes per­so­nes van ser arren­ca­des lite­ral­ment de casa seva. Van patir que algú piqués a la porta i van ser arra­bas­sa­des. Algú les va denun­ciar. Perquè pen­sa­ven dife­rent. Perquè eren d’una altra manera. Perquè tenien con­vic­ci­ons que no eren les del règim. Perquè pro­ve­nien d’una religió que moles­tava. El pro­jecte Stol­pers­teine manté viva la memòria d’expulsió i assas­si­nat de jueus, i també de sin­tis, gita­nos, polítics per­se­guits, homo­se­xu­als i tes­ti­mo­nis de Jehovà.

Sovint pen­sem que els nazis i la seva deli­rant barbàrie eren uns mons­tres situ­ats al cen­tre d’Europa. Ens sem­bla que aquí no en tenim, d’aquests hor­rors. Les llam­bor­des en terra cata­lana són un avís con­cret, amb noms, dates, anys, noms de camps. La memòria s’entesta a recor­dar-ho, i la seva funció pre­ven­tiva no és naïf.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!