Totxanes, totxos i maons

El Bloc de Joan Josep Isern

11 d'octubre de 2026
Batalletes, Llengua
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Vaques, oques (elucubracions de via estreta).

Després d’haver assistit al tercer dels quatre concerts de comiat del grup Oques Grasses a l’Estadi Olímpic Lluís Companys –esplèndids concerts, m’apresso a dir-ho– he recordat una elucubració que fa temps vaig fer a propòsit del nom del grup. Una elucubració, ja ho avanço, absolutament gratuïta (ja sabeu que no hi ha res més llançat que la ignorància) i que, per tant, fareu santament de considerar-la un simple entreteniment sense cap més pretensió.

La cosa començaria lluny: en l’Antic Testament. Més concretament en el capítol 41 del Llibre del Gènesi que comença parlant dels somnis que va tenir el faraó el significat dels quals Josep li revelaria:

“Al cap de dos anys, el faraó va tenir un somni: Es trobava a la vora del Nil  i veié sortir del riu set vaques, boniques i grasses, que anaven pasturant entre els joncs. Darrere d’elles en van sortir unes altres set, lletges i magres, que es van quedar al costat de les primeres, a la vora del riu. Les vaques lletges i magres es van menjar les set vaques boniques i grasses. En aquell moment el faraó es va despertar.”
(Gènesi 41, 1-4; Bíbila interconfessional catalana)

Unes vaques boniques i grasses que protagonitzen el somni i que, al meu parer, obren la porta a un joc de paraules entre “vaques” i “oques” i ja ho tindríem.

Aquest episodi bíblic és encara molt present en l’imaginari popular. D’aquí prové sens dubte aquell “passar-les magres” que defineix una mala temporada. Set anys, més exactament, de misèria de segons el Gènesi.

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