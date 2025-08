A propòsit de les subvencions a la premsa (un aclaridor article de Joan Vall Clara).

Ja fa molt de temps que considero absolutament necessària per a la supervivència mental la lectura de la secció ‘El voraviu’, de Joan Vall Clara, que cada dia apareix a la darrera pàgina d’El Punt Avui, diari del qual Vall Clara és el director.

L’article d’avui em sembla digne, no només de remarca, sinó de ser divulgat com més àmpliament millor.

Parla de les subvencions als diaris que es fan aquí i exposa unes dades que no ens haurien de deixar indiferents.

El podeu llegir aquí i us el reprodueixo íntegrament aquí sota.

Com sempre, els destacats són meus.

L’opinió és lliure

Article de Joan Vall Clara publicat al diari El Punt Avui del diumenge 3 d’agost de 2025

Dijous, men­tre escri­via la columna sobre l’aug­ment del preu de venda i la solvència econòmica del pro­jecte com a garan­tia de la inde­pendència edi­to­rial, m’arri­bava la memòria de l’any 2023 del diari Ara. És el dar­rer que l’ha por­tada al regis­tre i ara ja és acces­si­ble el resul­tat d’aquell any dels qua­tre dia­ris cata­lans impre­sos que es dis­tri­bu­ei­xen a tot el Prin­ci­pat.

Per catorzè any con­se­cu­tiu (tots els anys, des que va sor­tir al car­rer) el pro­jecte Ara ha fet pèrdues i ja suma 26.030.000 €.

Tres dels qua­tre dia­ris naci­o­nals, el 2023, hi han per­dut diners:

El Periódico (-3.789.900)

La Van­guar­dia (-1.274.795)

Ara (-875.964).

El Punt Avui (398.982) és l’únic dels qua­tre que va tenir un resul­tat abans d’impos­tos posi­tiu.

Entre publi­ci­tat de la Gene­ra­li­tat i de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona i sub­ven­ci­ons de la Gene­ra­li­tat els qua­tre rota­tius varen ingres­sar el 2023 un total de 13.963.086 €.

Que com es varen repar­tir?

La Van­guar­dia 4.094.736 €

El Periódico 4.693.206€

Ara 3.424.323 €

El Punt Avui, 1.750.421 €.

Són xifres de les matei­xes empre­ses, i audi­ta­des. Són fets. Fets con­tras­tats. Els fets en peri­o­disme són sagrats i les opi­ni­ons, lliu­res. El Periódico (14.123), El Punt Avui (11.034) i Ara (9.223) tenen unes ven­des d’exem­plars prou sem­blants. És un fet.

Si fan una divisió podran opi­nar per què a un (el diari Ara) hi van 371 € de diner públic per exem­plar anual venut i a El Punt Avui n’hi van anar 158.

L’opinió és lliure.