Sobre la Generació literària dels 70.

En aquestes darreres setmanes he tingut l’oportunitat d’intervenir en dos actes –la presentació de l’última novel·la d’Isidre Grau i la xerrada que vaig fer al CIC sobre ‘Jo confesso’, de Jaume Cabré— en les quals he pogut parlar sobre un grup d’escriptors de casa nostra que ara mateix podem definir sense gaires manies com ‘els nostres clàssics’. Em refereixo a la Generació del 70.
El concepte ‘generació’ es va crear fa quasi seixanta anys. Va ser a partir del llibre “La generació literària dels 70. 25 escriptors nascuts entre 1939 i 1949” (*), publicat el 1971 per Editorial Pòrtic a la seva col·lecció ‘Llibres de Butxaca’ Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells en varen ser els autors i després, des de la seva càtedra, Joaquim Molas va donar gruix acadèmic al concepte.
(*) L’any 2004 l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana va fer-ne una republicació amb pròlegs nous dels dos autors.
Els trets generals d’aquesta Generació serien aquests:
- Són autors nascuts entre 1945 i 1952 i que, per tant, no han viscut ni la guerra ni la primera postguerra.
- Comencen a publicar a partir de 1966.
- Són totalment autodidactes en llengua (l’escolarització la fan obligatòriament en castellà) i els seus referents més immediats són els elements de la cultura de masses: còmic, música, cinema, ràdio…
- Estan atents al que es va fent fora d’aquí; principalment a Anglaterra, França, Itàlia, Estats Units… I la proximitat d’Andorra és una oportunitat que els permet adquirir material que ha de passar d’amagat per la duana.
- És la generació que té l’oportunitat de conèixer personalment els mestres d’abans de la guerra: Foix, Espriu, Riba, …
- Ideològicament es situen sense cap dubte en l’antifranquisme.
- Són partidaris de la professionalització de l’escriptor. Acaben, doncs, amb la figura de l’escriptor del diumenge a la tarda que havia funcionat durant els durs anys quaranta i cinquanta. Aquesta professionalització els porta a ampliar l’abast de la seva activitat: guions, articles…
- Són defensors de la literatura de gènere i l’exemple més clar és la creació del col·lectiu Ofèlia Dracs (vegeu aquí), que va publicar reculls de contes dedicats a la literatura eròtica, a la negra (vegeu aquí), a la de terror, a la fantàstica, a la gastronomia o a la ciència-ficció. De fer, el cognom de la senyoreta Ofèlia no és més que la combinació de les inicials del cognom de cinc membres del grup: Desclot, Reig, Albanell, Cabré i Soler i Ferret.
- Són els primers que veuen la necessitat d’organitzar-se. Per això l’any 1977, en el marc del Congrés de Cultura Catalana, funden l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), el 1973 recuperen el PEN Català i el 1987 són fonamentals per a la recuperació, via Parlament de Catalunya, de la Institució de les Lletres Catalanes, fundada durant la República.
Per tot plegat crec que els podem definir sense cap dubte com els nostres clàssics (**).
Vegem ara alguns noms, sense pretendre ser exhaustiu, d’autors que reuneixen aquests requisits generacionals que acabo de descriure.
- Entre els que ja no són tenim Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver, Terenci Moix, Montserrat Roig, Isabel-Clara Simó, Quim Soler i Ferret, Carles Reig, Papitu Benet i Jornet, Miquel Obiols, Guillem Frontera, Jordi Teixidor i Josep Piera.
- I entre els vivents tenim els ja esmentats Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells, i també Joan Rendé, Pep Albanell, Marta Pessarrodona, Mercè Company, Ramon Solsona, Maria Barbal, Biel Mesquida, Margarida Aritzeta, Ferran Torrent, Miquel de Palol, Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Narcís Comadira, Quim Monzó, Jordi Coca, Gabriel Janer Manila, Carme Riera, Vicenç Villatoro, Isidre Grau, Jaume Pont, Miquel Desclot, Jaume Cabré i Àlex Broch (que, a part de ser membre de la Generació del 70, és el seu referent més important com a crític literari).
La republicació feta per l’AELC l’any 2004
(**) No tinc, en canvi, tan clar que per als escriptors més joves d’avui el concepte de ‘clàssics’ tingui el mateix significat que per a la gent de la meva edat o similar. En tot cas això ens obriria un debat complicat i llarg que em provoca una immeeeeensa mandra… O sigui, que ho deixo aquí i llestos.