Sobre el Murdoku.

No fa encara una setmana que m’he començat a introduir en el món del Murdoku, un dels jocs que darrerament s’estan posant de moda entre nosaltres.
No sóc, doncs, cap expert (si més no encara) ni tampoc m’he convertit en un addicte (i espero que trigui).
De fet, el nom del joc ja és força indicatiu: es tracta d’una combinació entre el que seria un Sudoku –sense números– i la resolució d’un assassinat tot seguint procediments deductius directament inspirats en el Cluedo.
El joc consisteix en una graella de 9 x 9 quadres que reprodueix la planta d’un espai (un magatzem, un garatge, un pis, un laboratori, la cabana d’un jardiner, …) acotat per parets exteriors, finestres i envans de separació i ocupat per un seguit d’objectes (taules, televisors, plantes, sillons, pretatgeries…) repartits per l’interior.
En el joc intervenen vuit personatges diferents i un novè que és la víctima. Es tracta, doncs, de deduir qui és l’assassí.
De manera molt similar al Cluedo, de cada un dels vuit assassins en potència el joc ens facilita una pista que llegida amb atenció i combinada amb les dels altres set candidats ens porta a la resolució de l’enigma.
Amb una particularitat molt concreta, que és la que emparenta el Murdoku amb el Sudoku: cap dels personatges pot compartir fila i columna en la graella amb els altres.
No és, doncs, ni un joc lingüístic ni un joc d’aptituds matemàtiques. És una altra cosa.
Jo ja porto una dotzena de casos del primer llibre resolts. Són els més assequibles pels que comencem a familiaritzar-nos-hi. No són gaires, d’acord, però em sembla que ja puc dir que la proposta m’agrada molt perquè demana atenció, aptituds deductives, paciència, lògica i –potser el que jo més valoro– absència total de presses. Temps de dedicació, vaja.
Per això, ara que ja he entès la mecànica del joc i que em vaig endinsant en problemes progressivament més complicats (cada un dels dos llibres que ara com ara tenim en català –editats per Columna— aplega un total de 80 problemes) m’he proposat resoldre UN problema al dia. No més.
Sobretot tenint en compte que encara he de començar a provar les altres dues novetats d’aquest gènere de jocs de lògica: el Murdle i el Bordergrams.
Ja us ho aniré explicant…
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